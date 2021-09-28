Закон Зеленского - ширма. Происходит олигархизация страны - редактор "Наші гроші"

Если бы была воля первого лица, то антимонопольные органы работали так, как должны работать. Фото: Reuters

Законопроект авторства президента Владимира Зеленского об олигархах является "пустым и фейковым".

Об этом сказал редактор сайта "Наші грош" Юрий Николов в эфире программы "Обратный отсчет" на "UA:Перший".

"Пока мы говорим об этом фейке, происходит настоящая дальнейшая олигархизация Украины.

Мы с июня следим за этой эпической сагой - "олигарх, не олигарх", "страшно, не страшно". Ахметов все это время вывозил руду из Украины по обалденным ценам - 200 долларов за тонну при обычной цене - баксов шестьдесят. И все это время Верховная Рада не могла принять повышенную ставку ренты.

Пока мы говорим об этой деолигархизации, Ахметов смотрит, как у него увеличиваются средства на счету.

То есть закон о деолигархизации шикарно играет роль ширмы, витрины, о которой очень удобно говорить. В ней есть действующие лица. Пол страны переживает "Ай же как бедный Димочка Разумков, усидит ли не усидит".

В этом году Ахметову снова пачку разрешений дают - новые облэнерго, новые заводы", - сказал журналист.

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По его мнению, закон никак не коснется олигархов.

"В суде будет рассматриваться дело против Антимонопольного комитета, который не желает рассмотреть дело о злоупотреблении монопольным положением четырех крупнейших олигархических медиагрупп.

Антимонопольный комитет в суде будет рассказывать, что "мы не хотим рассматривать дело против этих каналов". А рассмотрели бы - вжухали бы.

Так же в суде будет сноситься дело о заговоре "приватовских" заправок Коломойского. А там штраф пять миллиардов, на секундочку.

Так же в суде будет дело по Фирташу по температурным коэффициентам в облгазах. То, что люди в предыдущие годы переплатили миллиарды, государство хотело, чтобы эти миллиарды из Фирташа сбить, и Фирташ будет их сносить.

Пока мы думаем: "Влияет или не влияет" этот совершенно пустой, фейковый законопроект, происходят настоящие вещи. Которые можно в миллиардах измерять", - отметил Николов.

Если бы была воля первого лица в стране, то антимонопольные органы "работали так, как должны работать", сказал журналист.

23 сентября ВР приняла законопроект об олигархах. Документ рассмотрели за более чем час. Законопроект должны передать на подпись президенту.