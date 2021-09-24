Закон о олигархах не будут переголосовывать - представитель президента

Документ будет направлен на подпись президенту, сказал нардеп.

Представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский заявил об отсутствии оснований для переголосования закона об олигархах.

Информация о противоречивых правки не соответствует действительности, сказал он в комментарии "Суспільному".

"Я не вижу оснований для переголосования этого закона и поправках. Было на заседании Верховной Рады вчера проголосовано 13 поправок, которые были предложены комитетом в соответствии со статьей 45 регламента части пятой. Все остальные считаются отклоненными", - сообщил Вениславский.

Взаимоисключающих поправок нет, добавил он.

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"Поэтому, я думаю, нет нужды в еще одном голосовании по этому законопроекту. Председатель Верховной Рады его должен подписать и передать на подпись президенту", - подчеркнул депутат.

23 сентября ВР приняла законопроект. К нему подавали 1257 правок. Законопроект рассмотрели за более чем час. Перед голосованием оппозиция блокировала трибуну. Законопроект президента Владимира Зеленского об олигархах надо опять проголосовать, потому что во время его принятия учли три поправки, противоречащие друг другу. Об этом заявил народный депутат от "Голос" Ярослав Железняк в кулуарах в пятницу.