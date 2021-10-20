"Информационное киллерство" - офис президента обвинили в давлении на "UA: Перший"

Обслуживающий персонал Ермака обвинил ток-шоу в несоблюдении журналистских стандартов. Фото: facebook.com/Мирослава Барчук

Ведущая общественно-политического ток-шоу "Зворотний відлік" на "UA: Перший" Мирослава Барчук заявила о давлении со стороны персонала руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

ОП жестко контролирует присутствие на эфирах народных депутатов от фракции "Слуга народа", написала журналистка 19 октября в Facebook. Кандидаты на эфиры согласовываются с контактным лицом в ОП.

"Я бы не обращала внимание на это информационное киллерство от анонимных телеграм-каналов и бывших журналистов, если бы они не были симптомом гораздо более серьезной проблемы. У меня все больше вопросов относительно субъектности нардепов, их личной позиции и принципов парламентаризма. ОП выдвигает нашей редакции условия и ультиматумы относительно присутствия "слуг" на эфирах", - написала Барчук.

11 октября поступил "ультиматум", что в программе на тему энергетической безопасности "будут присутствовать либо двое "слуг", либо ни одного".

"Мы решили ультиматумы не принимать и пригласили депутата Верховной Рады Людмилу Буймистер, которая уже не подчинялась указаниям ОП. В последний понедельник появился ультиматум, что "слуги" придут на эфир только при условии, если редакция откажет ранее приглашенному внефракционному депутату Рады Гео Леросу. Конечно, мы восприняли это как давление и отказались выполнять ультиматум. Представители монобольшинства не пришли. Сегодня утром получили от людей Ермака обвинения, что у нас в эфире не было представителей монобольшинства и что это "несоблюдение журналистских стандартов", – сказала ведущая, назвав такие действия "угрозой для свободы слова и независимой журналистики в целом".

Соведущий Барчук журналист и публицист Павел Казарин назвал имя "бывшего журналиста, который теперь защищает власть от медиа".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Помощник президента Ермак имеет бизнес с россиянином

7 сентября представителям СМИ после 1,5 года карантина предоставили частичный доступ в кулуары второго этажа парламента. Однако часть этажа, где обычно выходят из зала депутаты "Слуги народа", ограничили для журналистов. В октябре бывший спикер Дмитрий Разумков подписал распоряжение об увеличении количества представителей СМИ, которые могут работать на втором и третьем этажах парламента.