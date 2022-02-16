Трухина выгонят из фракции, но не из Рады

Трухина называют "бухгалтером" и приближенным к президенту Владимиру Зеленскому.

Народных депутатов Александра Трухина и Сергея Кузьминых исключат из фракции "Слуга народа".

Об этом в среду сказал в кулуарах председатель фракции Давид Арахамия, сообщает Gazeta.ua.

"На заседании фракции его и Кузьминых мы проголосуем. Думаю, в понедельник. Мы это сделаем обязательно", - заявил он.

Внеочередное заседание парламента по делу Трухина может состояться на следующей неделе.

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"Вероятно, в среду. Потому что это на час более короткий пленарный день", - сказал Арахамия.

Если 21-25 февраля неделя не будет пленарной, то внеочередное заседание соберут на следующей пленарной графике.

Ранее Трухин заявил, что не собирается сдавать мандат и продолжает работать.

Сергея Кузьминых подозревают в получении 558 тыс. грн взятки.

1 февраля журналисты опубликовали видео, на котором Александр Трухин в августе 2021 года пытался покинуть место ДТП, подкупить полицейских, обещал поговорить с министром внутренних дел Денисом Монастырским. Трухин контролирует большинство членов бюджетного комитета Верховной Рады. Нардеп "очень близок" к Зеленскому, рассказывал бывший руководитель Офиса президента Андрей Богдан: "Он, так сказать, "бухгалтер".