Трухина выгонят из фракции, но не из Рады

Народных депутатов Александра Трухина и Сергея Кузьминых исключат из фракции "Слуга народа".
Об этом в среду сказал в кулуарах председатель фракции Давид Арахамия, сообщает Gazeta.ua.
"На заседании фракции его и Кузьминых мы проголосуем. Думаю, в понедельник. Мы это сделаем обязательно", - заявил он.
Внеочередное заседание парламента по делу Трухина может состояться на следующей неделе.
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"Вероятно, в среду. Потому что это на час более короткий пленарный день", - сказал Арахамия.
Если 21-25 февраля неделя не будет пленарной, то внеочередное заседание соберут на следующей пленарной графике.
Ранее Трухин заявил, что не собирается сдавать мандат и продолжает работать.
Сергея Кузьминых подозревают в получении 558 тыс. грн взятки.
1 февраля журналисты опубликовали видео, на котором Александр Трухин в августе 2021 года пытался покинуть место ДТП, подкупить полицейских, обещал поговорить с министром внутренних дел Денисом Монастырским.
Трухин контролирует большинство членов бюджетного комитета Верховной Рады.
Нардеп "очень близок" к Зеленскому, рассказывал бывший руководитель Офиса президента Андрей Богдан: "Он, так сказать, "бухгалтер".
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