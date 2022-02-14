Трухин контролирует большинство членов бюджетного комитета ВР - Bihus.Info

Журналисты установили, что после ДТП влияние Трухина не уменьшилось. Фото: bihus.info

Нардеп Александр Трухин контролирует большинство членов бюджетного комитета Верховной Рады.

Об этом идет речь в расследовании Bihus.Info.

Журналисты установили, что Трухин начал перенимать контроль над комитетом летом 2021 года. Тогда член комитета, "слуга народа" Арсений Пушкаренко выразил недовольство работой председателя комитета Юрия Аристова. Сказал, что в сентябре нужно "решать вопрос".

В начале сентября прошла неформальная и непубличная встреча членов бюджетного комитета. Обсуждали изменение части кадров в комиссии и подкомитете, влияющих на распределение бюджетных денег.

"Там были приглашены все люди и пришли 24 человека, если я не ошибаюсь. А в комитете там 34", – сказал нардеп Игорь Молоток.

21 сентября 2021 года министр финансов Сергей Марченко пришел на комитет представлять бюджет на 2022 год. Молоток попросил председателя комитета проголосовать несколько кадровых вопросов. Это предложение совпадает с планами на непубличной встрече. Аристов отказался ставить на голосование вопрос и объявил перерыв. Депутаты собрались без него.

Они поменяли план на заседание. Затем в присутствии Аристова сменили главу подкомитета по бюджетному кодексу. Им стал близкий к Трухину "слуга народа" Арсений Пушкаренко. "Слуга" Анатолий Драбовский стал сопредседателем комиссии, занимающейся распределением денег на депутатские округа. Руководителями групп по подготовке бюджета на 2022 год назначили Трухина и близкую к нему депутатку от СН Елену Копанчук.

В продвижении этих вопросов участвовали и другие члены комитета. Среди них Игорь Крулько из "Батькивщины" и депутат группы "За будущее" Анатолий Урбанский.

Аристов назначение так и не подписал. Поэтому "группа Трухина" в комитете несколько раз срывала кворум.

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Журналисты установили, что влияние Трухина также распространяется на "слуг" Любовь Шпак, Дениса Германа и Ореста Саламаху. Всего он влияет на около 20 своих коллег из 34 членов комитета. Источники свидетельствуют, что после выступлений руководства СН об исключении Трухина из партии и фракции ситуация с его влиянием не изменилась.

1 февраля журналисты опубликовали видео, на котором Александр Трухин в августе 2021 года пытался покинуть место ДТП, подкупить полицейских, обещал поговорить с министром внутренних дел Денисом Монастырским. Национальная полиция до последнего не передавала Государственному бюро расследований записи с видеорегистраторов полицейских, находившихся на месте ДТП с участием народного депутата от "Слуга народа" Александра Трухина, заявил директор ГБР Алексей Сухачев.