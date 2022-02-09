Дело Трухина: Сухачев "перевел стрелки" на Монастырского

 
Ексклюзивы
1/5
"Содрогнулась земля дважды. Неприятно было": в украинском селе взорвали ядерную бомбу – как там сейчас живут люди
"Содрогнулась земля дважды. Неприятно было": в украинском селе взорвали ядерную бомбу – как там сейчас живут люди
Просмотров: 972
Путин любит цифровую симметрию и может устроить провокацию 22.02 – военный эксперт
Путин любит цифровую симметрию и может устроить провокацию 22.02 – военный эксперт
1 Просмотров: 351
Провальный визит Макрона в Москву и некрофилия Путина – что пишет мировая пресса
Провальный визит Макрона в Москву и некрофилия Путина – что пишет мировая пресса
Просмотров: 1944
Отважится ли Путин начать "олимпийскую" войну
Отважится ли Путин начать "олимпийскую" войну
Просмотров: 1080
"Показываем молодежи, что тогда было не классно и не прикольно": в прокат выходит криминальная драма "Носорог" Олега Сенцова о неспокойных 90-х
"Показываем молодежи, что тогда было не классно и не прикольно": в прокат выходит криминальная драма "Носорог" Олега Сенцова о неспокойных 90-х
Просмотров: 639
Путин и Макрон ужинали лангустами и ухой – что пишет зарубежная пресса о встрече двух президентов
Путин и Макрон ужинали лангустами и ухой – что пишет зарубежная пресса о встрече двух президентов
Просмотров: 1098
"Почему Путин может решиться на войну" – что пишет о нас мировая пресса
"Почему Путин может решиться на войну" – что пишет о нас мировая пресса
1 Просмотров: 2349
"Происходит смерть "Голоса". Затяжная смерть" - политический обозреватель
"Происходит смерть "Голоса". Затяжная смерть" - политический обозреватель
Просмотров: 1080
"Скульптура из метеорита и картина на обоях" - в Киеве представили уникальные работы Ады Рыбачук и Владимира Мельниченко
"Скульптура из метеорита и картина на обоях" - в Киеве представили уникальные работы Ады Рыбачук и Владимира Мельниченко
Просмотров: 540
Трагический день в истории – Януковича избрали президентом
Трагический день в истории – Януковича избрали президентом
Просмотров: 3663
Фото
Все фото
8
10
6
7
9
Чтобы враг дрожал: в Украину прибыла очередная военная помощь из Великобритании
Чтобы враг дрожал: в Украину прибыла очередная военная помощь из Великобритании
Ждем єБилет на &quot;Квартал&quot;: сети взорвались фотожабами о бесплатных смартфонах
Ждем єБилет на "Квартал": сети взорвались фотожабами о бесплатных смартфонах
Эстония передала Украине мобильный полевой госпиталь
Эстония передала Украине мобильный полевой госпиталь
Вместо встречи с Зеленским глава МИД Германии поехала на Донбасс
Вместо встречи с Зеленским глава МИД Германии поехала на Донбасс
Зеленский встретился с Макроном
Зеленский встретился с Макроном
Видео
Все видео
Дело Трухина: Сухачев "перевел стрелки" на Монастырского
Дело Трухина: Сухачев "перевел стрелки" на Монастырского
В Верховной Раде появился робот-спикер: видео
В Верховной Раде появился робот-спикер: видео
Полицейские открестились, что "слуга" Трухин предлагал взятку
Полицейские открестились, что "слуга" Трухин предлагал взятку
Саакашвили в суде спел гимн Украины
Саакашвили в суде спел гимн Украины
"Тебя, лысый ботокс, разберут на запчасти" - Притула резко высказался в сторону Путина
"Тебя, лысый ботокс, разберут на запчасти" - Притула резко высказался в сторону Путина
Интервью
1/5
"Увидел, как в медленном кадре – моя нога полетела и упала возле меня" – ветеран Хитмен
"Увидел, как в медленном кадре – моя нога полетела и упала возле меня" – ветеран Хитмен
Просмотров: 1143
"Некоторые приходят в театр, как к психиатру" - режиссер Стас Жирков рассказал о том, каким должен быть современный театр в Украине
"Некоторые приходят в театр, как к психиатру" - режиссер Стас Жирков рассказал о том, каким должен быть современный театр в Украине
Просмотров: 459
"Соглашение с Турцией станет украинским козырем в противостоянии с Россией" - Эндер Кайихан
"Соглашение с Турцией станет украинским козырем в противостоянии с Россией" - Эндер Кайихан
Просмотров: 999
"Кейс Трухина может стать точкой невозврата для власти" - Сергей Притула
"Кейс Трухина может стать точкой невозврата для власти" - Сергей Притула
Просмотров: 1872
"Пришло понимание, что Россия – угроза, а не только вызов" - эксперт о союзе Украины, Британии и Польши
"Пришло понимание, что Россия – угроза, а не только вызов" - эксперт о союзе Украины, Британии и Польши
Просмотров: 1098
Колонка
Наталия Мазина
Наталия Мазина
09 февраля 2022
Просмотров: 369
Чужі нотатки
Не знаю, де дітися, і хочу швидше розпрощатися. Але нам іще разом іти до метро. Брала інтерв'ю в колишнього чиновника. Літній, серйозний, поважний, ...
среда, 09 февраля 2022 18:20

Дело Трухина: Сухачев "перевел стрелки" на Монастырского

  Комментировать
Дело Трухина: Сухачев &quot;перевел стрелки&quot; на Монастырского
ДБР призвало Нацполицию провести служебную проверку. Фото: @dbr.gov.ua

Национальная полиция до последнего не передавала Государственному бюро расследований записи с видеорегистраторов полицейских, которые находились на месте ДТП с участием народного депутата от "Слуга народа" Александра Трухина.

Об этом заявил директор ГБР Алексей Сухачев на заседании Комитета по вопросам правоохранительной деятельности, сообщает "Укрінформ".

Комментируя видеозапись "Українська правда", Сухачев сказал, что в прошлом году в день аварии, 25 августа, следователям Нацполиции направили запрос о предоставлении записей. Однако ответа не последовало.

3 сентября следователь ДБР повторно, в том числе и по электронному адресу Управления патрульной полиции, направил запрос с просьбой сохранить видеозаписи.

"28 сентября, то есть почти месяц с момента получения запроса, Управление патрульной полиции в городе Киеве ответило, что 30-дневный срок хранения видеозаписей истек, в связи с чем они удалены", - рассказал директор Бюро.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Полицейские открестились, что "слуга" Трухин предлагал взятку

2 февраля ДБР обратилось к Нацполиции провести служебную проверку по фактам отказа, неправомерного разглашения служебной информации и возможного внесения заведомо ложных сведений.

На момент ДТП и до сих пор Министерством внутренних дел руководит Денис Монастырский, бывший нардеп от "Слуга народа".

1 февраля журналисты опубликовали видео, на котором Александр Трухин в августе прошлого года пытался покинуть место ДТП, подкупить полицейских, обещал поговорить с Монастырским.

На следующий день нардепа исключили из партии "Слуга народа". А председатель фракции Давид Арахамия заявил о созыве внеочередного заседания Верховной Рады.

Трухин заявил, что готов сложить депутатский мандат.

Александр Трухин избирался в парламент от "Слуга народу" по округу в Днепропетровской области. В декларации за 2019 год записал 22 млн грн наличных, полученных в качестве подарка от родителей накануне его депутатства.

Трухин является "очень близким" к Зеленскому, рассказывал бывший руководитель Офиса президента Андрей Богдан: "Он, так сказать, "бухгалтер".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Дело Трухина: Сухачев "перевел стрелки" на Монастырского». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
февраля

Раздевалась, словно искала блоху: впервые показали стриптиз

Самое читаемое
Зеленский пообещал смартфоны вакцинированным украинцам
Зеленский пообещал смартфоны вакцинированным украинцам 3 Просмотров: 12978
Показали, в каких условиях держат днепровского стрелка: фото
Показали, в каких условиях держат днепровского стрелка: фото
3
 Просмотров: 12529
&quot;Сразу его выделил&quot;: раненый на Южмаше рассказал о первом знакомстве со стрелком
"Сразу его выделил": раненый на Южмаше рассказал о первом знакомстве со стрелком Просмотров: 11052
Из приграничных Харькова и Херсона прекращена продажа авиабилетов
Из приграничных Харькова и Херсона прекращена продажа авиабилетов Просмотров: 7722
Подвешивали на долговой крючок: экс-нацгвардеец о части, где служил Рябчук
Подвешивали на долговой крючок: экс-нацгвардеец о части, где служил Рябчук Просмотров: 6372
Политика
Еще одного "слугу народа" уличили на взятке
Еще одного "слугу народа" уличили на взятке Просмотров: 27
"Путин зашел слишком далеко": экс-президент Польши призвал атаковать Москву
"Путин зашел слишком далеко": экс-президент Польши призвал атаковать Москву Просмотров: 576
За "ководную тысячу" можно выписать газеты и журналы
За "ководную тысячу" можно выписать газеты и журналы
 Просмотров: 243
Януковичу объявили новое подозрение
Януковичу объявили новое подозрение Просмотров: 135
Дело Трухина: генно-молекулярную экспертизу завершили в прошлом году
Дело Трухина: генно-молекулярную экспертизу завершили в прошлом году Просмотров: 279
Больше всего комментируют
18
Путин иронически заявил, что готов предоставить Порошенко политическое убежище в РФ
7
Только Минские договоренности принесут мир - Макрон
4
Макрон похвалил Зеленского за выполнение требования Кремля
4
"Мне говорили, что я сумасшедший" - Зеленский появился на фоне больших букв собственного имени
3
Зеленский пообещал смартфоны вакцинированным украинцам
Голосов: 1318
Голосование Посадят ли Петра Порошенко по обвинению в государственной измене?
Просмотреть