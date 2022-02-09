Дело Трухина: Сухачев "перевел стрелки" на Монастырского

ДБР призвало Нацполицию провести служебную проверку. Фото: @dbr.gov.ua

Национальная полиция до последнего не передавала Государственному бюро расследований записи с видеорегистраторов полицейских, которые находились на месте ДТП с участием народного депутата от "Слуга народа" Александра Трухина.

Об этом заявил директор ГБР Алексей Сухачев на заседании Комитета по вопросам правоохранительной деятельности, сообщает "Укрінформ".

Комментируя видеозапись "Українська правда", Сухачев сказал, что в прошлом году в день аварии, 25 августа, следователям Нацполиции направили запрос о предоставлении записей. Однако ответа не последовало.

3 сентября следователь ДБР повторно, в том числе и по электронному адресу Управления патрульной полиции, направил запрос с просьбой сохранить видеозаписи.

"28 сентября, то есть почти месяц с момента получения запроса, Управление патрульной полиции в городе Киеве ответило, что 30-дневный срок хранения видеозаписей истек, в связи с чем они удалены", - рассказал директор Бюро.

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2 февраля ДБР обратилось к Нацполиции провести служебную проверку по фактам отказа, неправомерного разглашения служебной информации и возможного внесения заведомо ложных сведений.

На момент ДТП и до сих пор Министерством внутренних дел руководит Денис Монастырский, бывший нардеп от "Слуга народа".

1 февраля журналисты опубликовали видео, на котором Александр Трухин в августе прошлого года пытался покинуть место ДТП, подкупить полицейских, обещал поговорить с Монастырским. На следующий день нардепа исключили из партии "Слуга народа". А председатель фракции Давид Арахамия заявил о созыве внеочередного заседания Верховной Рады. Трухин заявил, что готов сложить депутатский мандат. Александр Трухин избирался в парламент от "Слуга народу" по округу в Днепропетровской области. В декларации за 2019 год записал 22 млн грн наличных, полученных в качестве подарка от родителей накануне его депутатства. Трухин является "очень близким" к Зеленскому, рассказывал бывший руководитель Офиса президента Андрей Богдан: "Он, так сказать, "бухгалтер".