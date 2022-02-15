Трухин не будет сдавать мандат

Нардеп Александр Трухин в августе 2021 года пытался покинуть место ДТП и подкупить полицейских. Фото: facebook.com/aleksandrtrukhin40

Народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Трухин не собирается сдавать мандат и продолжает работать.

Есть обязанности перед избранниками, сказал в комментарии Bihus.Info.

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"Мне мандат доверили люди. Я работаю и есть определенные неисполненные вещи, которые я должен сделать на должности народного депутата. То есть, у человека всегда должен быть смысл, он работает, что б что?", - сказал Трухин, отвечая на вопросы журналистов.

Добавил, что когда закончит все обещанное – возможно, подумает о сдаче мандата.

1 февраля журналисты опубликовали видео, на котором Александр Трухин в августе 2021 года пытался покинуть место ДТП, подкупить полицейских, обещал поговорить с министром внутренних дел Денисом Монастырским. Трухин контролирует большинство членов бюджетного комитета Верховной Рады. Журналисты установили, что Трухин начал перенимать контроль над комитетом летом 2021 года.