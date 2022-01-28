Тимошенко сменила имидж, Аваков показал тарелку, Порошенко пришел под суд – неделя политиков в фото

Как прошла неделя у украинских политиков напоминает Gazeta.ua.

В понедельник, 24 января, обновила фото на Facebook бывшая премьер, лидер "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Предстала в черном гольфе с волосами уложенными в хвост.

Народный депутат от "Слуга народа", олимпийский чемпион Жан Беленюк показал себя в коричневом костюме. "Спасибо Богу за все", - написал.

В тот же день делегация Верховной Рады во главе с первым вице-спикером Александром Корниенко были в Брюсселе на заседании Межпарламентского совета Украина-НАТО.

"Отточили наши переговорные позиции, сверили часы и двигаемся дальше. Не паникуем, а работаем над защитой национальных интересов", - рассказала участница делегации, депутат от "Голос" Соломия Бобровская.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Слуга" Пушкаренко гоняет на Toyota Land Cruiser по 150-190 км/ч

Во вторник пришла в Верховную Раду на костылях сопредседатель фракции "Європейська солідарність" Ирина Геращенко. Сломала ногу из-за гололеда.

"Нас не догонят. С Ириной Фриз имеем чувство юмора и ответственность", - пошутила.

Стрелял из винтовки мэр Львова Андрей Садовый. На полигоне вместе с работниками коммунальных предприятий обучались, восстанавливали умения пользоваться оружием. Обучали ветераны российско-украинской войны.

"Будем восстанавливать тиры и поддерживать стрелковые полигоны, которые есть на территории Львова и области", - сказал Садовый.

Тарелкой с креветками и пастой похвастался бывший министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Среди киевского холода, пробок и черно-белых красок мне показалось вечером правильно запостить, ждавшее своего часа, моё кулинарное фото", - рассказал в Instagram.

Бегал по столам и ломал мебель в Одесском горсовете внефракционный нардеп Артем Дмитрук. Сорвал заседание земельной комиссии. Правоохранители квалифицировали событие по статье – хулиганство. В столкновении пострадали 10 человек.

Генпрокурор Ирина Венедиктова сравнила нардепа с гангстером и пообещала "обязательно разобраться". После инцидента Дмитрук приостановил работу в объединении "Умная политика" бывшего спикера Дмитрия Разумкова.

Делегация украинских депутатов работала в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Там заместитель председателя госдумы РФ, украинофоб Петр Толстой проиграл голосование за должность вице-президента ассамблеи.

"Петрушку Толстого таки окончательно прокатили! И третий подход закончился тем же фэйлом. Петруша, бери водку и иди к медведю, не быть тебе вице-президентом ПАСЕ.

Привет Толстому от "друзей из Украины и стран Балтии", - написал из Страсбурга депутат от "ЄС" Алексей Гончаренко в компании коллег.

Автор: Facebook.com/alexeygoncharenko Украинские депутаты в Страсбурге

Запостил фото студенческих лет сопредседатель фракции ОПЗЖ Юрий Бойко. "Учеба, первые подработки – и сторожем на продовольственной базе, и грузчиком на хлебозаводе", - вспомнил.

В четверг занимался в спортзале депутат из "Батьківщина" Сергей Евтушок. "Коронавирусные снаряды уже ложатся близко-близко. Всем, кто сейчас болеет быстрого выздоровления Тренажерный зал дает возможность не подпустить инфекцию", - заявил.

Возвращалась с сессии в ПАСЕ сопредседатель фракции "СН" Евгения Кравчук.

"Рейс Lufthansa из Франкфурта задержался на шесть часов без предупреждения. Оказывается, уже неделю самолеты компании улетают с опозданием до 12 часов, потому что работники не хотят ночевать в Киеве из-за угрозы нападения со стороны России. При этом билеты продаются на время без задержки. Похоже, что немецкая авиакомпания больше обеспокоена, чем германское правительство", - рассказала.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рада показала "рекорд" по посещаемости – депутаты не слушали правительство и сидели в телефонах

Задумчивое фото выложил в Instagram президент Владимир Зеленский после беседы с американским коллегой Джозефом Байденом.

"Длительный и откровенный разговор. Обсудили усилия по деэскалации и согласовали совместные действия на будущее", - написал.

В пятницу пришел в Киевский апелляционный суд подозреваемый в государственной измене и финансировании терроризма пятый президент, народный депутат и лидер "ЄС" Петр Порошенко. Суд перенес на 11 февраля рассмотрение жалобы на личное обязательство.

"Офис президента отдал приказ Печерскому суду не передавать документы в апелляционный суд, сорвать заседание. Они еще не подобрали компромата на судей, которые должны принять незаконное решение", - заявил Порошенко.

Заболела Covid-19 депутат из группы "Довіра" Лариса Билозир.

"Сегодня на заседании в ВР зарегистрировались только 168 из 423 нардепов, официально больных около 50. Еще не имеющих официального подтверждения, но тоже заболевших еще больше.

Что вчера, что сегодня по всем каналам разгоняют "зраду", шквал критики, хейта по отношению к нардепам, и даже от тех же коллег-нардепов. Мол как так, что Рада решила работать в пленарном режиме только через неделю, а на следующей неделе только в комитетах. А, скажите, по-другому, как, когда столько больных, уважаемые критиканы, предлагаете больным ходить в зал, заражая коллег, аппарат, журналистов?", - написала, выложила фото за планшетом и с лекарствами.

Верховная Рада изменила календарный план работы, согласно которому депутаты соберутся 1 февраля, а затем 15 февраля. Парламент пять недель был на зимних каникулах. Депутаты собрались в сессионном зале 25 января. Перед этим заседали 17 декабря.