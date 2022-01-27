Зеленский рассказал о разговоре с Байденом

Состоялся телефонный разговор Зеленского и Байдена. Фото: twitter.com

Президент Украины Владимир Зеленский во второй раз с начала года созвонился с лидером США Джо Байденом.

Об этом Зеленский написал в Twitter.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: После вторжения нет смысла: Зеленский призвал США срочно ввести санкции против РФ

"У меня был долгий телефонный разговор с Байденом. Обсудили текущие дипломатические усилия по деескалации и согласовали совместные действия на будущее. Поблагодарил президента США за продолжающуюся военную помощь. Обсудили также возможности финансовой поддержки Украины", — написал Зеленский после разговора.

Разговор двух президентов стал вторым в этом месяце и третьим за два месяца и четвертым с начала каденции Джо Байдена. Переговоры прошли на фоне угрозы российского вторжения в Украину и ответа США и НАТО на так называемые "гарантии безопасности" РФ. Перед сегодняшним общением глав государств офис президента Украины анонсировал круг вопросов, которые могли быть подняты во время переговоров. На Банковой отметили, что разговор может касаться вопроса мирного урегулирования ситуации, безопасности и обороны, макрофинансовой помощи, энергетики и реформ.