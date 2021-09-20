Татаров до сих пор подозреваемый, но дело не передают в суд - активисты

Президент Зеленский назначил Татарова указом в августе прошлого года. Фотоколлаж: Центр противодействия коррупции

Заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров остается подозреваемым в коррупции. Об этом сообщила общественная организация Центр противодействия коррупции.

ЦПК сослались на ответ офиса генпрокурора, который возглавляет Ирина Венедиктова.

"Решений о закрытии производства или передаче его в судебное заседание не принимали и соответствующие сведения в ЕРДР не вносили. Процессуальный статус подозреваемых (Татарова, Мыкытася и Дубоноса - ЦПК) в настоящее время не менялся", - ответили в Офисе.

Однако прокуроры не передают дело в суд. Руководитель этих прокуроров - заместитель генерального прокурора Алексей Симоненко недавно гулял на дне рождения Татарова.

В конце 2020-го Симоненко забрал дело Татарова у НАБУ и передал его Службе безопасности Украины. Сразу после этого он забрал дело у САП и передал его прокурорам одного из департаментов ОГП.

Интересно, что за несколько месяцев до этого Ирина Венедиктова приказом определила Симоненко ответственным за организацию работы именно этого департамента, отметили в организации.

В конце февраля сроки досудебного расследования в производстве завершились, однако его не передали в суд. В то же время Симоненко обратился в суд за разъяснением.

"9 сентября Симоненко с разъяснениями окончательно "отфутболил" Киевский апелляционный суд. Возможно, пришло время передавать дело Татарова в суд?", - спрашивает ЦПК.

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В декабря 2020 года Татарову сообщили о подозрении в соучастии о передаче взятки в интересах экс-нардепа и председателя Укрбуда Максима Мыкытася. Последнего обвиняют в хищении госсредств при сооружении жилья для бойцов Нацгвардии. По версии следствия, взятка предназначалась заместителю директора экспертно-криминалистического центра МВД Константину Дубоносу. Чтобы уменьшить сумму убытков государства в деле с 81 млн грн до 7 млн грн. СМИ сообщали, что НАБУ и САП подготовили подозрение Татарову, но Ирина Венедиктова отстранила прокуроров, которые вели дело. НАБУ открыло уголовное производство из-за возможного незаконного вмешательства генпрокурора в дело. В сентябре СМИ сообщили, что на дне рождения Татарова гулял заместитель генпрокурора Симоненко.