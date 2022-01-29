Судьи с "куполами", пьяный полковник в Gucci и борды для Зеленского - топ-скандалы месяца

Gazeta.ua напоминает о скандалах месяца, связанные с народными депутатами, чиновниками, судьями.

"Наколи мне за решеткой"

Корпоратив с российским тюремным шансоном устроили судьи Шевченковского районного суда города Запорожья. Видео попало в сеть.

Песню "Кольщик наколы мне купола" россиянина Михаила Круга пел заместитель председателя суда Павел Зарютин.

"Накогда мне за решеткой", - звучало.

Танцевали под российскую музыку с Зарютиным судьи Оксана Дмитрюк, Лилия Карабак, Евгений Боев и Наталья Звездова, сообщил юрист Михаил Жернаков.

"Уголовный сходняк? Песенный конкурс в исправительной колонии? Да нет - это празднуют корпоратив судьи Шевченковского суда Запорожья", - написал Жернаков в Facebook.

Оказалось, так праздновали 15 декабря День работника суда.

"На праздновании присутствовали исключительно судьи, других посетителей не было. Соблюдены все требования по карантинным ограничениям. Мероприятие полностью оплатили личными средствами присутствующих", - рассказали в суде.

Также заявили, что судьи "вправе самостоятельно выбирать музыкальные произведения, книги, фильмы, представления, которые им нравятся".

"Красноречивое видео. И это еще одна из тысяч причин, почему Украина нуждается в немедленной судебной реформе с участием международных экспертов", - прокомментировал блогер Сергей Стерненко.

Чан Тищенко и борды для Зеленского

7 января, на Рождеству, СМИ опубликовали скриншот Facebook-страницы заместителя председателя парламентской фракции "Слуга народа" Николая Тищенко.

"Лунають ніжно дзвоники

Від хати і до хати.

Спішить, спішить колядочка

Нам щастя побажати! Христос Воскресе!", - было написано.

"Христос воскрес" является пасхальным приветствием среди православных.

Потом на странице нардепа был опубликован текст: "Христос народився! Славіте Його!".

17 января ячейка президентской партии в Закарпатской области, которую возглавляет Тищенко, анонсировала купание на праздник Крещения и пропиарило нардепа.

"Благодаря инициативе народного депутата Украины Николая Тищенко, на берегу реки храбрецов будут угощать горячим чаем", - заявили.

На фоне проруби дорисовали портрет "слуги", зеленый цвет партийного бренда с подписью: по инициативе Тищенко.

Через два дня нардеп выложил видео из Святошинского района Киева. Там находится избирательный округ, по которому избирался в Верховную Раду.

На земле поставили чан с водой, флаг "Зе!Депутат Тищенко Николай".

"Горячие напитки и чан согревали сотни пришедших окунуться", - написал Тищенко

"Слуга" пиарился

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За неделю до дня рождения президента Владимира Зеленского в Закарпатской области появились поздравительные билборды. Фото выложил писатель Андрей Любка.

На борде написано "С Днем Рождения, Президент!", нарисован логотип партии "Слуга народа".

Зеленского заранее поздравляли с днем рождения

Любка проехал 70 км и увидел не менее 10 таких. День рождения Зеленского – 25 января.

"Вот что делают дурные деньги, которые пилят на "Большом строительстве" - "слуги" уже просто разбрасываются ими без надобности и содержания. Партия поздравляет своего лидера? Но ведь он не будет ехать по этой дороге на Закарпатье, то есть не увидит. Увидеть должны мы, избиратели? А смысл? Обращаются не к нам, а к президенту", - пишет Любка.

Полковник в Gucci и на "кубике"

8 января ночью в Черновцах патрульные остановили начальника управления стратегических расследований Нацполиции в Одесской области Вячеслава Ефтения. Чиновник ехал пьяным за рулем незадекларированного Mercedes G 63 AMG 2021 года выпуска. Автомобиль стоит около €250 тыс. или более 7 млн грн. Проехал под знак "Движение запрещено".

На мужчине были кофта и штаны итальянского бренда Gucci. Такие можно купить за $1980 и $1380 соответственно (суммарно $3360 или 96143 грн).

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"Я полковник, приехал сюда раз за весь год. Я знаю твоего руководителя Жукова Евгения и всех остальных. Я нормальный человек. Можно, моя жена сядет за руль, и я поеду.

Мужчина, девушки, я здесь проработал всю свою жизнь. После этого уехал в другие регионы. 10 лет меня уже не было здесь. Я начальник одесского управления... З усією повагою мы страну всрали в говно", - говорит Ефтений на видео полицейским. Просил: "Пойдите мне навстречу".

Отказывался проходить проверку на драгере или ехать к врачу-наркологу. Полицейский сказал об составлении протокола за отказ.

В декларации чиновник указал только ВАЗ 2107 модели 2004 года выпуска.

После скандала в Нацполиции заявили: информация в СМИ "не соответствует действительности", начальником управления стратегических расследований в Одесской области является другой человек, а Ефтений находится в отпуске по уходу за ребенком.

Вячеслав Ефтений был начальником Управления защиты экономики в Ровенской области. В 2016 году через суд отменил решение аттестационной комиссии, которая рекомендовала его уволить. Ранее работал заместителем начальника УБОПа в Волынской обл. Когда его подчиненного задержали на $10 тыс. взятки за "крышевание" контрабанды потерял должность. Потом возглавил управление в Житомирской области, сообщали "Четверта влада".

25 января внефракционный нардеп Артем Дмитрук сорвал заседание земельной комиссии в Одесском городском совете. Бегал по столам и ломал мебель. Правоохранители квалифицировали событие по статье – хулиганство. В столкновении пострадали 10 человек. Чем еще занимались депутаты на этой неделе можно прочитать в материале Gazeta.ua.