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среда, 03 ноября 2021 12:51

Суд освободил от ответственности фигуранта дела Гладковского

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Высший антикоррупционный суд освободил от ответственности Виталия Жукова по делу дачи взятки директору государственного предприятия "Изюмский приборостроительный завод" Сергею Филоненко.

Такое решение коллегия судей приняла 27 октября, сообщает "Слово і діло".

О подозрении Жукову сообщали Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура. В то же время, руководителю госзавода не согласовало подозрение руководство офиса генерального прокурора.

 

НАБУ и САП обратились в офис генпрокурора, поскольку Филоненко является депутатом Изюмского городского совета (член фракции "Слуга народа"), то есть специальным субъектом, которому о подозрении может сообщить только генпрокурор или его заместитель.

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Адвокат Жукова подал ходатайство об освобождении его клиента от ответственности в связи с истечением срока давности в пять лет.

По версии обвинения, взятку Филоненко передали в сентябре 2016 года. Соответственно сроки давности истекли в сентябре 2021-го. Изучив ходатайство, судьи его удовлетворили.

Виталий Жуков и Андрей Рогоза по делу сына бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игоря пошли на соглашение со следствием, сообщает "Слово і діло".

Но соглашение с Рогозой не утвердил Соломенский райсуд Киева, а с Жуковым - Высший антикоррупционный суд. В то же время, дело Игоря Гладковского апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда передала на рассмотрение Соломенского суда.

В сентябре суд утвердил соглашения о признании виновности и назначил год испытательного срока Артему Болдыреву и Александру Фомичу по делу об уклонении от уплаты налогов на поставках товаров для Укроборонпрома.

В марте 2019-го журналисты Bihus.info сообщали, что сын бывшего первого заместителя секретаря СНБО и его бизнес-партнер Жуков получали откаты от поставок комплектующих для самолетов по завышенным ценам.

В апреле этого года САП передала в суд обвинительный акт в отношении Гладковского-младшего. Его подозревают в коррупционной схеме по поставкам комплектующих для военной техники на государственных предприятиях Укроборонпрома.

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