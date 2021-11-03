Суд освободил от ответственности фигуранта дела Гладковского

Высший антикоррупционный суд освободил от ответственности Виталия Жукова по делу дачи взятки директору государственного предприятия "Изюмский приборостроительный завод" Сергею Филоненко.

Такое решение коллегия судей приняла 27 октября, сообщает "Слово і діло".

О подозрении Жукову сообщали Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура. В то же время, руководителю госзавода не согласовало подозрение руководство офиса генерального прокурора.

НАБУ и САП обратились в офис генпрокурора, поскольку Филоненко является депутатом Изюмского городского совета (член фракции "Слуга народа"), то есть специальным субъектом, которому о подозрении может сообщить только генпрокурор или его заместитель.

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Адвокат Жукова подал ходатайство об освобождении его клиента от ответственности в связи с истечением срока давности в пять лет.

По версии обвинения, взятку Филоненко передали в сентябре 2016 года. Соответственно сроки давности истекли в сентябре 2021-го. Изучив ходатайство, судьи его удовлетворили.

Виталий Жуков и Андрей Рогоза по делу сына бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игоря пошли на соглашение со следствием, сообщает "Слово і діло".

Но соглашение с Рогозой не утвердил Соломенский райсуд Киева, а с Жуковым - Высший антикоррупционный суд. В то же время, дело Игоря Гладковского апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда передала на рассмотрение Соломенского суда.

В сентябре суд утвердил соглашения о признании виновности и назначил год испытательного срока Артему Болдыреву и Александру Фомичу по делу об уклонении от уплаты налогов на поставках товаров для Укроборонпрома. В марте 2019-го журналисты Bihus.info сообщали, что сын бывшего первого заместителя секретаря СНБО и его бизнес-партнер Жуков получали откаты от поставок комплектующих для самолетов по завышенным ценам. В апреле этого года САП передала в суд обвинительный акт в отношении Гладковского-младшего. Его подозревают в коррупционной схеме по поставкам комплектующих для военной техники на государственных предприятиях Укроборонпрома.