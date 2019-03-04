Друг Порошенко получал откат на хищениях в армии - Bihus.info

Уволенный с должности первого заместителя секретаря СНБО, друг президента Петра Порошенко Олег Гладковський получал откат от поставок комплектующих для самолетов по завышенным ценам. Об этом сообщают журналисты "Наші гроші з Денисом Бігусом" в следующей части расследования о хищениях в обороне.

По данным журналистов, в конце 2016 - начале 2017 Укроборонпром закупил российские детали для самолетов АН-26, переплатив в 5 раз. Они стоили Украине 14,38 млн грн, хотя из Москвы вылетали за 2,3 млн, пишет "Українська правда"

При этом 80% аванса разделили между собой вероятными участники схемы.

Как свидетельствует их переписка, $30 тыс. получил Олег Гладковський, 10 тыс. - директор Укроборонпром Павел Букин.

Еще 46,6 тыс. - забрали на двух непосредственные организаторы поставки сын Игорь Гладковский (сын экс-заместителя секретаря СНБО) и его бизнес-партнер Виталий Жуков.

На тот момент Букин возглавлял Укрспецекспорт, который занимался закупкой деталей. Чиновник якобы лично заказывал товар у Гладковского-младшего и его партнеров.

Журналисты утверждают, что чистая прибыль от той сделки достигал $300 тыс.

В расследовании также говорится, что Гладковскому-старшему отчисляли долю не только из упомянутой закупки

Журналисты анонсировали еще одну часть расследования, которое касается хищения оборонной сферы и роли в ней правоохранительных органов.

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Ранее журналисты "Bihus.info" в своем расследовании заявили, что сын заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны, друга президента Петра Порошенко Олега Гладковского Игорь был участником миллионных схем по хищению в оборонном комплексе.