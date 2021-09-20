Схемы в оборонке при предшественниках: двое фигурантов пошли на сделку со следствием

Прокурор заключил соглашение с обвиняемыми и направил его в суд. Фото: pixabay.com

Суд утвердил соглашения о признании виновности и назначил год испытательного срока Артему Болдыреву и Александру Фомичу по делу об уклонении от уплаты налогов на поставках товаров для Укроборонпрома.

Решение 2 сентября приняла судья Соломенского районного суда города Киева, сообщает "Слово і діло".

Оба мужчины пошли на сделку со следствием. Поэтому прокурор заключил с ними соглашение и направил его в суд. Суд его утвердил и признал обвиняемых виновными в легализации средств.

Болдыреву и Фомичу назначили наказание - пять лет лишения свободы с конфискацией имущества и с запретом занимать административные должности в течение года.

В то же время их освободили от конфискации и лишения свободы на испытательный срок в один год.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дело Гладковского передали в суд

По версии следствия, в мае 2015-го Виталий Жуков, который уже работал в Укроборнпроме, и друг Андрей Рогоза разработали план поставки товаров для концерна. Речь шла о деталях и комплектующих для бронетехники и вооружения с возможностью уклонения от уплаты налогов.

Организовали схему с помощью компании Оптимумспецдеталь. Через ряд частных фирм провели операции по легализации товаров, которые приобрели за наличные. Рогоза и Жуков получили 49,34 млн грн вследствие уклонения от уплаты налогов.

Для маскировки незаконного происхождения средств через банковские счета провели ряд хозяйственных операций через частные компании, подконтрольные Болдыреву и Фомичу.

Операции проводили со счетами Оптимумспецдеталь, на которые поступали средства от государственных предприятий с Укроборонпрома.

В марте 2019-го журналисты Bihus.info сообщали, что сын бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь и его бизнес-партнер Виталий Жуков получали откаты от поставок комплектующих для самолетов по завышенным ценам. В апреле этого года Специализированная антикоррупционная прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении Игоря Гладковского. Его подозревают в коррупционной схеме по поставкам комплектующих для военной техники на государственных предприятиях Укроборонпрома.