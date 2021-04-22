Гладковского-младшего объявили в розыск

Сына бывшего чиновника подозревают в злоупотреблениях в оборонке. Фото: @nabu.gov.ua

Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск Игоря Гладковского - сына бывшего первого заместителя секретаря СНБО при президенте Петра Порошенко Олега Гладковского.

Сын экс-чиновника является фигурантом дела о коррупции в государственном концерне Укроборонпром.

"Один из восьми подозреваемых по делу Оптимумспецдеталь объявлен в розыск.

Следствие имеет достаточные основания полагать, что подозреваемый скрывается от органов следствия и суда с целью уклонения от уголовной ответственности", - сообщает бюро.

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По данным следствия, усилиями подозреваемого в 2015-2017 годах фирма Оптимумспецдеталь получала преференции при заключении договоров и расчетов с предприятиями Укроборонпрома.

За это сын бывшего чиновника имел выгоду. Она должна была составлять 50% общей суммы незаконно полученной прибыли участников схемы. Таким образом только по одному договору обвиняемый получил 950 тыс. грн.

Гладковского-младшего вызывали в Специализированную антикоррупционную прокуратуру на 16, 20 и 21 апреля, чтобы вручить копии обвинительного акта и реестра материалов досудебного расследования. Но он не появился.

В феврале-марте 2019 года журналисты Bihus.info обнародовали расследования о том, как люди из окружения Порошенко курировали хищения в оборонной сфере. По данным журналистов, поставку контрабандных российских деталей по завышенным ценам организовал сын заместителя секретаря СНБО вместе с друзьями. Гладковский-старший, по данным журналистов, якобы получал "откат". После публикации сюжета Порошенко уволил Гладковского с СНБО. Тот вернулся на пост президента "Богдана", где работал до государственной службы.