Гладковского-младшего объявили в розыск

 
Ексклюзивы
1/5
Начали воспринимать Москву за источник проблем. Как Чернобыль повлиял на украинцев
Начали воспринимать Москву за источник проблем. Как Чернобыль повлиял на украинцев
Просмотров: 162
Лучше соврать, что в Украине не снимают фильмы ужасов, чем показывать их
Лучше соврать, что в Украине не снимают фильмы ужасов, чем показывать их
Просмотров: 441
Зеленский придет к тому, чтобы назвать Россию врагом
Зеленский придет к тому, чтобы назвать Россию врагом
1 Просмотров: 594
В процедуре вакцинации есть коррупционные схемы - правозащитница
В процедуре вакцинации есть коррупционные схемы - правозащитница
Просмотров: 864
"Приватбанк лучше продать, потому что доля государства на рынке слишком большая" — экономист
"Приватбанк лучше продать, потому что доля государства на рынке слишком большая" — экономист
Просмотров: 216
Пахнет шоколадом и маслинами - как выбрать качественный кофе
Пахнет шоколадом и маслинами - как выбрать качественный кофе
Просмотров: 405
"Пес жил тут. А теперь и я с ним" - мужчина поселился в будке
"Пес жил тут. А теперь и я с ним" - мужчина поселился в будке
Просмотров: 2376
Россия просит помилования у всего мира
Россия просит помилования у всего мира
6 Просмотров: 13104
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
Просмотров: 963
Главное уметь говорить, а не знать правила. Что будут требовать от чиновников на экзаменах
Главное уметь говорить, а не знать правила. Что будут требовать от чиновников на экзаменах
Просмотров: 486
Фото
Все фото
5
5
4
5
4
Карантин: Тимошенко без маски трогала за руки пенсионеров
Карантин: Тимошенко без маски трогала за руки пенсионеров
Жена Тищенко прокомментировала скандал вокруг своего дня рождения
Жена Тищенко прокомментировала скандал вокруг своего дня рождения
SOCIS опубликовал свежий президентский рейтинг
SOCIS опубликовал свежий президентский рейтинг
Никто не аплодирует: как прошло два года президентства Зеленского
Никто не аплодирует: как прошло два года президентства Зеленского
СБУ задержала 60 титушок, которые должны были создать &quot;картинку&quot; для России
СБУ задержала 60 титушок, которые должны были создать "картинку" для России
Видео
Все видео
Гладковского-младшего объявили в розыск
Гладковского-младшего объявили в розыск
Не понравились вопросы о Донбассе и российской агрессии: нардеп от ОПЗЖ сбежал из прямого эфира
Не понравились вопросы о Донбассе и российской агрессии: нардеп от ОПЗЖ сбежал из прямого эфира
Два года Зеленского: как справляется президент со своими обещаниями
Два года Зеленского: как справляется президент со своими обещаниями
Журналисты узнали о 200 кг золота у Дубневича
Журналисты узнали о 200 кг золота у Дубневича
Проверять информацию и не паниковать - Зеленский обратился к украинцам
Проверять информацию и не паниковать - Зеленский обратился к украинцам
Интервью
1/5
Начали воспринимать Москву за источник проблем. Как Чернобыль повлиял на украинцев
Начали воспринимать Москву за источник проблем. Как Чернобыль повлиял на украинцев
Просмотров: 162
Лучше соврать, что в Украине не снимают фильмы ужасов, чем показывать их
Лучше соврать, что в Украине не снимают фильмы ужасов, чем показывать их
Просмотров: 441
Пахнет шоколадом и маслинами - как выбрать качественный кофе
Пахнет шоколадом и маслинами - как выбрать качественный кофе
Просмотров: 405
Эксперт рассказал о перспективах существования Суперлиги
Эксперт рассказал о перспективах существования Суперлиги
Просмотров: 693
Россия просит помилования у всего мира
Россия просит помилования у всего мира
6 Просмотров: 13104
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
21 апреля 2021
1 Просмотров: 450
Містичний Дімаров
"А хтось продає книжки Анатолія Дімарова?" – у фейсбучній групі "Книжкова барахолка" – ажіотаж. Після виходу серіалу "І будуть люди" за ...
четверг, 22 апреля 2021 14:30

Гладковского-младшего объявили в розыск

  Комментировать
Гладковского-младшего объявили в розыск
Сына бывшего чиновника подозревают в злоупотреблениях в оборонке. Фото: @nabu.gov.ua

Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск Игоря Гладковского - сына бывшего первого заместителя секретаря СНБО при президенте Петра Порошенко Олега Гладковского.

Сын экс-чиновника является фигурантом дела о коррупции в государственном концерне Укроборонпром.

"Один из восьми подозреваемых по делу Оптимумспецдеталь объявлен в розыск.

Следствие имеет достаточные основания полагать, что подозреваемый скрывается от органов следствия и суда с целью уклонения от уголовной ответственности", - сообщает бюро.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина ежегодно теряет из-за коррупции 1 государственный бюджет

По данным следствия, усилиями подозреваемого в 2015-2017 годах фирма Оптимумспецдеталь получала преференции при заключении договоров и расчетов с предприятиями Укроборонпрома.

За это сын бывшего чиновника имел выгоду. Она должна была составлять 50% общей суммы незаконно полученной прибыли участников схемы. Таким образом только по одному договору обвиняемый получил 950 тыс. грн.

Гладковского-младшего вызывали в Специализированную антикоррупционную прокуратуру на 16, 20 и 21 апреля, чтобы вручить копии обвинительного акта и реестра материалов досудебного расследования. Но он не появился.

В феврале-марте 2019 года журналисты Bihus.info обнародовали расследования о том, как люди из окружения Порошенко курировали хищения в оборонной сфере.

По данным журналистов, поставку контрабандных российских деталей по завышенным ценам организовал сын заместителя секретаря СНБО вместе с друзьями. Гладковский-старший, по данным журналистов, якобы получал "откат".

После публикации сюжета Порошенко уволил Гладковского с СНБО. Тот вернулся на пост президента "Богдана", где работал до государственной службы.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Гладковского-младшего объявили в розыск». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
апреля

Заработала украинская радиостанция

Боксер устроил скандал перед боем Кличко

Украинские военные захватили железнодорожную станцию

35 млн человек стали свидетелями испытания ядерной бомбы

Мужчинам запретили обольщать женщин: приняли закон

Сиамские близнецы жили по неделе с разными женщинами

Взрыв газа разрушил 20 кварталов и убил более 200 человек

Поймали серийного убийцу

В результате железнодорожной катастрофы погибли и пострадали до 3000 человек

Застрелили бывшего главу Национального банка Украины

Самое читаемое
Самая популярная блогер Украины обнажила зону бикини для мужского глянца
Самая популярная блогер Украины обнажила зону бикини для мужского глянца
7
 Просмотров: 12807
Нардеп Шевченко обратился к Лукашенко с неожиданным заявлением
Нардеп Шевченко обратился к Лукашенко с неожиданным заявлением
 1 Просмотров: 8829
Как жили украинские селяне в 1960-х - подборка уникальных фотографий
Как жили украинские селяне в 1960-х - подборка уникальных фотографий
24
 Просмотров: 5265
Украинская модель ошеломила подтянутым телом в воздухе
Украинская модель ошеломила подтянутым телом в воздухе
10
 Просмотров: 3807
Гороскоп на 22 апреля: почему этот день такой особый
Гороскоп на 22 апреля: почему этот день такой особый
 Просмотров: 3799
Политика
Россия отводит войска от Украины
Россия отводит войска от Украины Просмотров: 676
В России проблемы: Путин в обращении к русским демонстрировал усталость и неопределенность
В России проблемы: Путин в обращении к русским демонстрировал усталость и неопределенность
 Просмотров: 369
8-й год войны: в Киеве есть переулок имени российского депутата, которая голосовала за оккупацию Крыма
8-й год войны: в Киеве есть переулок имени российского депутата, которая голосовала за оккупацию Крыма Просмотров: 459
Обвиняемый в преступлениях суд отменил выговор Рожковой
Обвиняемый в преступлениях суд отменил выговор Рожковой Просмотров: 63
GPS-трекеры, дипломатическая нота, молдавское вино и "дружеская встреча". Новые подробности в деле похищения Николая Чауса
GPS-трекеры, дипломатическая нота, молдавское вино и "дружеская встреча". Новые подробности в деле похищения Николая Чауса 1 Просмотров: 216
Больше всего комментируют
7
Никто не аплодирует: как прошло два года президентства Зеленского
5
"Сиквел сериала" - бывший секретарь СНБО о действиях Зеленского
4
Выбор Порошенко-Зеленский - это как выбирать между Covid и пневмонией - политолог
3
Зеленский предложил Путину встретиться "в любой точке Донбасса"
2
От Зеленского не стоит ждать подвигов
Голосов: 6704
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть