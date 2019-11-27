Суд избрал меру пресечения Садовому

Мэру Львова Андрею Садовому избрали меру пресечения в виде залога в миллион гривен.

Соответствующее решение в среду, 27 ноября, принял Высший антикоррупционный суд Украины, передает Эспрессо ТВ.

Суд назначил мэру Львова меру пресечения в виде залога в размере 1 млн 56 тыс. 500 грн гривен.

Садового подозревают в совершении преступления группой лиц по предварительному сговору и злоупотребление властью, повлекшее тяжкие последствия. Дело касается выделения в 2015 году земли для строительства индустриального парка в Рясне Львовской области.

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Садового подозревают в злоупотреблении властью. Более 23,49 га в селе Рясное у Львова должностные лица горсовета по дешевке продали без аукциона как земли промышленности. К правоохранителям обратились более 60 граждан с заявлениями о незаконном отчуждении. Им и государству нанесен ущерб на более 93,5 млн грн, говорят в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.