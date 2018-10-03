Стала известна судьба представлений на Ляшко и Мосийчука

С Игоря Мосийчука 3 года назад сняли неприкосновенность, но суд признал это решение незаконным. Фото: Телеграф

Генеральная прокуратура вернула детективам представления о снятии неприкосновенности с народных депутатов от Радикальной партии Олега Ляшко и Игоря Мосийчука из-за недостаточной доказательной базы.

Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко после заседания регламентного комитета.

"У меня были представления относительно народных депутатов Ляшко и Мосийчука, инициированные НАБУ и САП. Относительно обоих предоставлений юридический анализ Генеральной прокуратуры показал неполноту, недоказательность. Поэтому я не могу подать соответствующие документы на рассмотрение сессии [Верховной Рады]", - сказал Луценко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Когда ВР возьмется за Вилкула и Колесникова

21 сентября различные СМИ со ссылкой на свои источники сообщили, что антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий направил генпрокурору Юрию Луценко представление на снятие неприкосновенности с нардепа от Радикальной партии Игоря Мосийчука.