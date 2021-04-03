"Справимся с этой московской бедой" - Ющенко

Сила - в украинской политической нации, пишет Ющенко.

Украинская победа начинается с каждого гражданина. Об этом написал третий президент Виктор Ющенко в Facebook

"Убежден, что мы справимся с этой московской бедой. Я думаю, что сейчас мы имеем уникальный шанс, если откроем внутренний диалог.

Украинская победа начинается с тебя. Но для этого нам нужно пройти долгий путь национального единства. Это то, чем я больше всего уделяю внимания.

Если спросить у западных экспертов, какая, по их мнению, самая большая проблема в войне, которая ведется на востоке Россией против Украины, то они скажут, что это конфликт идентичности.

Это проблема идентичности. Другими словами, я хочу сказать, что 40 млн могут жить как целостный организм, а это - большая сила.

Поэтому мы все время говорим о создании украинской политической нации, где есть евреи, болгары, украинцы, россияне, греки и другие, но все они - украинцы. Я уверен, что мы справимся с этим национальным вызовом. Мы станем ближе друг к другу, у нас появится больше любви и единства", - написал третий президент.

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8-й год продолжается агрессия РФ против Украины. В марте 2014-го российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации. 26 марта в районе поселка Шумы в Донецкой области российские войска обстреляли из минометов украинские позиции. Из-за обстрела погибли четверо украинских военнослужащих. В течение прошлого месяца погибли 10 украинских военных. В последнее время из разных регионов РФ под видом контрольных занятий российские вооруженные силы наращивают войска вблизи государственной границы Украины - на севере, востоке и юге, заявлял главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак.