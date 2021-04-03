"Справимся с этой московской бедой" - Ющенко

 
Ексклюзивы
1/5
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Просмотров: 1080
Коронавирус в Украине пойдет на спад после Пасхи
Коронавирус в Украине пойдет на спад после Пасхи
Просмотров: 432
Американский политконсультант прогнозирует разговор Байдена с Зеленским на конец апреля
Американский политконсультант прогнозирует разговор Байдена с Зеленским на конец апреля
Просмотров: 180
Дороже коммуналка и дешевле медицина: чего ждать украинцам в апреле
Дороже коммуналка и дешевле медицина: чего ждать украинцам в апреле
Просмотров: 558
Саперов расстреляли из засады: кем были 10 погибших в зоне ООС в марте
Саперов расстреляли из засады: кем были 10 погибших в зоне ООС в марте
Просмотров: 1089
Аваков толкает страну к политическому терроризму - Друзенко
Аваков толкает страну к политическому терроризму - Друзенко
Просмотров: 612
В округе Вирастюка соревнуются Зеленский и Коломойский
В округе Вирастюка соревнуются Зеленский и Коломойский
Просмотров: 531
Зарплата от 63 тыс. грн и нельзя нотариусам: как работает суд присяжных в Украине
Зарплата от 63 тыс. грн и нельзя нотариусам: как работает суд присяжных в Украине
Просмотров: 306
Весна на подходе. Какая погода будет в апреле
Весна на подходе. Какая погода будет в апреле
Просмотров: 990
Украинцы едят импортную картошку
Украинцы едят импортную картошку
Просмотров: 576
Фото
Все фото
15
3
5
4
6
Замглавы НБУ Рожкова носит часы, стоимостью в несколько ее годовых зарплат
Замглавы НБУ Рожкова носит часы, стоимостью в несколько ее годовых зарплат
&quot;Слуга народа&quot; Тищенко &quot;наплевал&quot; на народ - поставил машину возле зебры
"Слуга народа" Тищенко "наплевал" на народ - поставил машину возле зебры
Наобещал и не выполнил. Зеленский празднует вторую годовщину первой победы
Наобещал и не выполнил. Зеленский празднует вторую годовщину первой победы
Суд отменил арест дома любовницы Януковича
Суд отменил арест дома любовницы Януковича
Депутат от ОПЗЖ задекларировал африканского льва
Депутат от ОПЗЖ задекларировал африканского льва
Видео
Все видео
"Назвал Мураева российской агентурой, тот закричал: "Я тебя у*бу"- журналист Бутусов
"Назвал Мураева российской агентурой, тот закричал: "Я тебя у*бу"- журналист Бутусов
"Говори по-русски" - "слуга" Шевченко в Раде перебил депутата, которая разговаривала на украинском
"Говори по-русски" - "слуга" Шевченко в Раде перебил депутата, которая разговаривала на украинском
Авакову показали противогаз и фото убитого мальчика
Авакову показали противогаз и фото убитого мальчика
Украина первая в мире приравняла электронный паспорт к обычному - что нужно знать
Украина первая в мире приравняла электронный паспорт к обычному - что нужно знать
Машину нардепа поймали на нарушении ПДД. Депутат начал обзываться
Машину нардепа поймали на нарушении ПДД. Депутат начал обзываться
Интервью
1/5
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Просмотров: 1080
Недетская жестокость: эксперт рассказала, как бороться с буллингом
Недетская жестокость: эксперт рассказала, как бороться с буллингом
Просмотров: 162
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Просмотров: 1017
Проверьте, где стоит, и сэкономите 8 тыс. грн - эксперт рассказал, как найти надежную и дешевую стиральную машину
Проверьте, где стоит, и сэкономите 8 тыс. грн - эксперт рассказал, как найти надежную и дешевую стиральную машину
Просмотров: 828
Что должны знать родители о процедуре зачисления в первый класс - эксперт ответил на главные вопросы
Что должны знать родители о процедуре зачисления в первый класс - эксперт ответил на главные вопросы
Просмотров: 306
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
02 апреля 2021
Просмотров: 396
На дитя
Був ранок неділі. Падав дощ. Я сидів на балконі "хрущовки", крутився в розламаному офісному кріслі, курив і вдивлявся в гілля Печерська. Насувалася ...
суббота, 03 апреля 2021 11:35

"Справимся с этой московской бедой" - Ющенко

  Комментировать
&quot;Справимся с этой московской бедой&quot; - Ющенко
Сила - в украинской политической нации, пишет Ющенко.

Украинская победа начинается с каждого гражданина. Об этом написал третий президент Виктор Ющенко в Facebook

"Убежден, что мы справимся с этой московской бедой. Я думаю, что сейчас мы имеем уникальный шанс, если откроем внутренний диалог.

Украинская победа начинается с тебя. Но для этого нам нужно пройти долгий путь национального единства. Это то, чем я больше всего уделяю внимания.

Если спросить у западных экспертов, какая, по их мнению, самая большая проблема в войне, которая ведется на востоке Россией против Украины, то они скажут, что это конфликт идентичности.

Это проблема идентичности. Другими словами, я хочу сказать, что 40 млн могут жить как целостный организм, а это - большая сила.

Поэтому мы все время говорим о создании украинской политической нации, где есть евреи, болгары, украинцы, россияне, греки и другие, но все они - украинцы. Я уверен, что мы справимся с этим национальным вызовом. Мы станем ближе друг к другу, у нас появится больше любви и единства", - написал третий президент.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Разговор Зеленского и Байдена продолжался 50 мин. О чем говорили

8-й год продолжается агрессия РФ против Украины. В марте 2014-го российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.

26 марта в районе поселка Шумы в Донецкой области российские войска обстреляли из минометов украинские позиции. Из-за обстрела погибли четверо украинских военнослужащих.

В течение прошлого месяца погибли 10 украинских военных.

В последнее время из разных регионов РФ под видом контрольных занятий российские вооруженные силы наращивают войска вблизи государственной границы Украины - на севере, востоке и юге, заявлял главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Справимся с этой московской бедой" - Ющенко». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
апреля

Электропоезд установил новый рекорд скорости

В первый день было продано около 300 тыс. іPad

Женщины забросали чиновника черным перцем

Математик 18 лет рассылал людям бомбы - 3 человека погибли

Англичанин запатентовал кофемолку

Самое читаемое
Самолет на полной скорости рухнул в океан: падение сняли на видео
Самолет на полной скорости рухнул в океан: падение сняли на видео Просмотров: 30618
Ситуация уже неуправляемая - инфекционист о карантине в столице
Ситуация уже неуправляемая - инфекционист о карантине в столице
 Просмотров: 11943
Гороскоп на 2 апреля: перед кем откроются новые финансовые перспективы
Гороскоп на 2 апреля: перед кем откроются новые финансовые перспективы
 Просмотров: 10503
Американский &quot;шпион&quot; 2 года снимал убогую жизнь в сталинском СССР - впечатляющие фото
Американский "шпион" 2 года снимал убогую жизнь в сталинском СССР - впечатляющие фото
31
 Просмотров: 9675
Медики экстренной помощи массово отказываются от прививок
Медики экстренной помощи массово отказываются от прививок Просмотров: 7578
Политика
По Медведчуку и Козаку открыли уголовное дело - обвиняют в госизмене
По Медведчуку и Козаку открыли уголовное дело - обвиняют в госизмене Просмотров: 387
Данилов рассказал о тайном совещание у Зеленского
Данилов рассказал о тайном совещание у Зеленского 3 Просмотров: 1233
Довыборы в 87-м округе. На 20 участках пересчитают бюллетени
Довыборы в 87-м округе. На 20 участках пересчитают бюллетени 1 Просмотров: 216
Разумков рассказал о перспективе введения чрезвычайного положения
Разумков рассказал о перспективе введения чрезвычайного положения Просмотров: 675
Опубликовали список контрабандистов, против которых ввели санкции
Опубликовали список контрабандистов, против которых ввели санкции Просмотров: 765
Больше всего комментируют
13
США подняли армию из-за скопления войск РФ на границе с Украиной
5
США помогут Украине в случае эскалации конфликта с РФ
5
На 87-м округе продолжают считать голоса. Как изменились проценты кандидатов
3
Данилов рассказал о тайном совещание у Зеленского
2
На заседании СНБО будут говорить о "наведении справедливости в стране"
Голосов: 6469
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть