Советник Байдена не исключает возможности аннексии Донбасса Россией

В США готовятся к любым возможным сценариям. Фото: Reuters

В США не исключают, что Россия может применить разные формы агрессии.

В частности, аннексировать Донбасс, считает советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Действия РФ могут принимать различные формы, включая возможность того, что они аннексируют оккупированные территории, территории на востоке Украины, известные как Донбасс. Или же они могут совершить ряд гибридных действий, включая кибератаки, политическую дестабилизацию, или же они могут совершить полномасштабное вторжение" , — заявил Салливан.

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По словам советника, США в последние месяцы готовятся ко всем возможным сценариям развития.

"Мы находимся в окне, когда что-то может произойти. Военная эскалация и вторжение на Украину могут произойти в любой момент. Мы считаем, что РФ создала возможности для проведения крупной военной операции", - добавил Салливан.

В разных столицах просчитывают разные сценарии, но Украина готова к любому развитию событий. Такое заявление сделал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.