"Сосну каждому украинцу" - Киву и Дубинского расклеили на бордах

Фото: t.me/ivanoise

В Киеве и городе Обухов возле столицы появились билборды с изображениями исключенного из фракции "Слуга народа" народного депутата Александра Дубинского и нардепа от прокремлевской ОПЗЖ Ильи Кивы.

Фото опубликовал блогер и телеведущий Сергей Иванов в Telegram

"Хороших праздников, мрази", – написал Иванов.

На бордах написано: "В праздничные дни сосну каждому украинцу!".

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Дубинский в Facebook заявил о "пиратской расклейке бордов" в двух городах и что их "зачем-то закупил" Иванов.

Также заявил, что обратился в Национальную полицию. "Надеюсь на оперативную реакцию Дениса Монастырского (министр внутренних дел. - Gazeta.ua)", - написал.

27 декабря Кива в эфире кремлевского телеканала "Россия 1" сделал антиукраинское заявление о том, что Украина "должна находиться в одном союзе" с РФ. В октябре нардеп поздравлял президента страны-агрессора РФ Владимира Путина с днем рождения, называл его "лидером дружественного народа". 30 декабря "Национальный Корпус" пришел под офис ОПЗЖ в Киеве. Написали на асфальте "Петушиный офис" и потребовали, чтобы Кивой занялись Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований. В январе США ввели санкции против Дубинского. Заявили о "части связанной с Россией сети иностранного влияния, которая касается Андрея Деркача".