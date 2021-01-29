Сокращение нардепов до 300: Зеленский сделал заявление

 
Ексклюзивы
1/5
Ахметов с Коломойским показали Зеленскому его возможности
Ахметов с Коломойским показали Зеленскому его возможности
Просмотров: 8235
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Просмотров: 297
Мебель является прежде всего произведением искусства, а не функциональным объектом
Мебель является прежде всего произведением искусства, а не функциональным объектом
Просмотров: 90
Дубинский посылает Зеленского на три буквы. Как это может мобилизовать "слуг" голосовать?
Дубинский посылает Зеленского на три буквы. Как это может мобилизовать "слуг" голосовать?
Просмотров: 3177
Защита должников от коллекторов. Почему новый закон не решает проблему
Защита должников от коллекторов. Почему новый закон не решает проблему
Просмотров: 738
"Директора парализовало. А как сделали колокола - отпустило!" — в древней церкви замаливают аборты
"Директора парализовало. А как сделали колокола - отпустило!" — в древней церкви замаливают аборты
Просмотров: 801
Оператор висел над пропастью с камерой за $250 тыс. - вышел триллер "Пик страха"
Оператор висел над пропастью с камерой за $250 тыс. - вышел триллер "Пик страха"
Просмотров: 297
"Как это вы в Украине не понимаете русский?" - як кафе и магазины переходят на украинский язык
"Как это вы в Украине не понимаете русский?" - як кафе и магазины переходят на украинский язык
Просмотров: 2385
Фактически покупаем российскую электроэнергию - эксперт об импорте из Беларуси
Фактически покупаем российскую электроэнергию - эксперт об импорте из Беларуси
Просмотров: 243
"Плюсы" сдались - разблокировали видео Geek Journal с критикой "1+1"
"Плюсы" сдались - разблокировали видео Geek Journal с критикой "1+1"
Просмотров: 360
Фото
Все фото
6
3
8
10
4
Ахметов купил имение за €200 млн
Ахметов купил имение за €200 млн
Тимошенко пригласила Ермака в гости - пришлось объясняться журналистам
Тимошенко пригласила Ермака в гости - пришлось объясняться журналистам
Тимошенко пришла в Раду в новом стиле
Тимошенко пришла в Раду в новом стиле
Президент почтил погибших украинских воинов
Президент почтил погибших украинских воинов
Президент Молдовы зажгла свечу на Аллее Героев Небесной сотни
Президент Молдовы зажгла свечу на Аллее Героев Небесной сотни
Видео
Все видео
Зеленский в видео подколол предшественников
Зеленский в видео подколол предшественников
Депутаты подрались в прямом эфире: видео 18+
Депутаты подрались в прямом эфире: видео 18+
"Вот урод" - нардеп потроллил украинофоба, вице-спикера Думы РФ
"Вот урод" - нардеп потроллил украинофоба, вице-спикера Думы РФ
Раввин дал совет президенту Зеленскому
Раввин дал совет президенту Зеленскому
Зеленский поблагодарил украинцев за ответственное отношение к карантинных мероприятий
Зеленский поблагодарил украинцев за ответственное отношение к карантинных мероприятий
Интервью
1/5
После свержения режима Путина Украина попадет в ловушку - Волошина
После свержения режима Путина Украина попадет в ловушку - Волошина
3 Просмотров: 1728
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Просмотров: 297
Награждение тех, кто фальсифицировал дело Шеремета, - позор для президента
Награждение тех, кто фальсифицировал дело Шеремета, - позор для президента
2 Просмотров: 1116
Живое обучение всегда было дорогим удовольствием - эксперт рассказал о спросе на репетиторов
Живое обучение всегда было дорогим удовольствием - эксперт рассказал о спросе на репетиторов
Просмотров: 387
Опасно приглашать Россию на Крымский саммит - Сенченко
Опасно приглашать Россию на Крымский саммит - Сенченко
Просмотров: 216
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
28 января 2021
Просмотров: 432
Дуня
— Ох, Юро! Велике горе мене посітило! — голос 97-річного Олександра Микитовича тремтить. — Померла моя жінка. Я кидаю справи і ...
пятница, 29 января 2021 10:45

Сокращение нардепов до 300: Зеленский сделал заявление

  Комментировать
Сокращение нардепов до 300: Зеленский сделал заявление
Чтобы депутатов стало 300, нужно 300 голосов, сказал президент. Фото: president.gov.ua

Законопроект о сокращении количества народных депутатов до 300 - на очереди. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в видеообращении в пятницу.

"Верю, что в нашем парламенте будет как можно меньше таких (предварительно Зеленский намекнул на Тимошенко. - Gazeta.ua) депутатов, таких кейсов, и вообще, что депутатов будет меньше. Не 450, а 300.

Этот закон, кстати, на очереди. Мы также это обещали и должны это сделать. Кстати, чтобы депутатов стало 300, нужно 300 голосов. Интересно, кто присоединится к фракции "Слуга народа", чтобы это решение стало возможным", - сказал глава государства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский готовится ко второму сроку

"Дорогие граждане, следите внимательно за поименным голосованием за этот закон. Запоминайте фамилии и делайте выводы на следующих выборах в украинский парламент", - заявил Зеленский.

14 января Комитет по вопросам правовой политики рекомендовал Верховной Раде принять изменения в Конституцию об уменьшении конституционного состава парламента с 450 до 300 народных депутатов. Инициатором законопроекта является президент Владимир Зеленский.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Сокращение нардепов до 300: Зеленский сделал заявление». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
января

Официантка выиграла $35 млн на игровом автомате

Пророссийские активисты подняли восстание в Киеве

Бой под Крутами: юнкера и студенты задержали в 10 раз больше войско врага

Последняя королева Гавайев попыталась бросить вызов США

Генерал-лейтенант МВД получил пожизненное заключение

15 человек погибли при пожаре

Самое читаемое
Елена Шевченко умерла после операции
Елена Шевченко умерла после операции 1 Просмотров: 30538
Дочь легендарного спортсмена и модели обольщает голыми фото
Дочь легендарного спортсмена и модели обольщает голыми фото
15
 Просмотров: 24534
Показали шокирующие фото российского концлагеря в оккупированном Донецке
Показали шокирующие фото российского концлагеря в оккупированном Донецке
19
 Просмотров: 13779
Украинец поразил условиями проживания в польских общежитиях
Украинец поразил условиями проживания в польских общежитиях
5
 Просмотров: 13716
Муж убил блогерку-жену на глазах у 6-летней дочери за откровенные фото в соцсетях
Муж убил блогерку-жену на глазах у 6-летней дочери за откровенные фото в соцсетях
5
 Просмотров: 13411
Политика
Тимошенко назвали рекордсменкой по политическому переобуванию
Тимошенко назвали рекордсменкой по политическому переобуванию Просмотров: 684
Зеленский в видео подколол предшественников
Зеленский в видео подколол предшественников
 Просмотров: 738
Суд не восстановил Нефедова главой Гостаможслужбы
Суд не восстановил Нефедова главой Гостаможслужбы Просмотров: 126
США поддерживают включение "крымского вопроса" в урегулирование украинского конфликта
США поддерживают включение "крымского вопроса" в урегулирование украинского конфликта Просмотров: 171
Неизвестные вели служебную переписку от имени антикоррупционных органов
Неизвестные вели служебную переписку от имени антикоррупционных органов Просмотров: 117
Больше всего комментируют
3
После свержения режима Путина Украина попадет в ловушку - Волошина
3
ОАСК отменил новое украинское правописание
2
Награждение тех, кто фальсифицировал дело Шеремета, - позор для президента
2
Закон о референдуме: Айвазовская развеяла "зраду"
2
Второй срок Зеленского: Ермак назвал условия
Голосов: 18956
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть