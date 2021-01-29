Сокращение нардепов до 300: Зеленский сделал заявление

Чтобы депутатов стало 300, нужно 300 голосов, сказал президент. Фото: president.gov.ua

Законопроект о сокращении количества народных депутатов до 300 - на очереди. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в видеообращении в пятницу.

"Верю, что в нашем парламенте будет как можно меньше таких (предварительно Зеленский намекнул на Тимошенко. - Gazeta.ua) депутатов, таких кейсов, и вообще, что депутатов будет меньше. Не 450, а 300.

Этот закон, кстати, на очереди. Мы также это обещали и должны это сделать. Кстати, чтобы депутатов стало 300, нужно 300 голосов. Интересно, кто присоединится к фракции "Слуга народа", чтобы это решение стало возможным", - сказал глава государства.

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"Дорогие граждане, следите внимательно за поименным голосованием за этот закон. Запоминайте фамилии и делайте выводы на следующих выборах в украинский парламент", - заявил Зеленский.

14 января Комитет по вопросам правовой политики рекомендовал Верховной Раде принять изменения в Конституцию об уменьшении конституционного состава парламента с 450 до 300 народных депутатов. Инициатором законопроекта является президент Владимир Зеленский.