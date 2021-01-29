Тимошенко назвали рекордсменкой по политическому переобуванию

Ранее Тимошенко заявила, что будет инициировать 5 референдумов. Фото: Ян Доброносов, bykvu.com

Президент Владимир Зеленский намекнул, что лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко - рекордсмен "с скорости перекрашиваться". Об этом сказал в видеообращении в пятницу.

"Считается, что самое быстрое существо на планете - это гепард. На самом деле, это не так. Это отдельные депутаты, скорость, с которой они перекрашиваются. Сначала они были категорически против референдума.

Но бац, вуаля, и теперь уже инициируют референдум по 5 вопросам, или сколько там. Думаю, мем "фейспалм" можно сделать официальным логотипом этой политической силы. И слоган: "20 лет на рынке переобуваний", - сказал Зеленский.

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26 января Верховная Рада приняла Закон "О народовластии через всеукраинский референдум". На следующий день лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила с трибуны, что ее партия планирует инициировать проведение референдумов по 5 вопросам, среди которых - продажа земли сельскохозяйственного назначения.