Зеленский готовится ко второму сроку

Комитет по вопросам правовой политики рекомендовал Верховной Раде принять изменения в Конституцию об уменьшении конституционного состава парламента с 450 до 300 народных депутатов. Инициатором законопроекта является президент Владимир Зеленский.

Для законопроекта теперь нужно конституционное большинство - 300 голосов в парламенте.

- Для команды Зеленского это будет красивым пиар-шагом, который запомнится избирателям. В представлении которых парламентарии - дармоеды, не ходят на работу. Зеленский не может запомниться успехами в реформах, экономике, - говорит Gazeta.ua председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

Автор: Facebook.com/davydiuk Увидим еще много информационно привлекательных тем, говорит Алексей Кошель.

Как оцениваете такую идею президента?

Дискуссии об уменьшении количества народных депутатов можно было бы вести. Непонятна цифра - 300. Почему не 320 или 350? Тема просто популярна, цифра 300 - красивая. Вероятно она появилась, как следствие работы политтехнологов и пиарщиков Кучмы, которые когда-то предлагали такую ​​цифру на всеукраинский референдум в 2000 году. Уменьшение количества депутатов до 300 может негативно сказаться на работе законодательного органа. Надо исходить не только из логики численности населения, а насколько эффективной будет работа. Различные созывы формируют разное количество комитетов. Раньше их было 26 (сейчас 23 - Gazeta.ua). При условии сохранения их большого количества, в одном будут работать 12 депутатов. Это крайне малое количество. В условиях низкой явки и прогулов. Также возрастут коррупционные риски - скупка голосов, зарплаты в конвертах.

Цифра 300 - красивая. Политтехнологи Кучмы предлагали такую на всеукраинском референдуме в 2000 году

Насколько этот вопрос актуален сейчас?

Не вижу его в перечне актуальных. Если говорить об экономии средств, то в масштабе страны сэкономим копейки. Одна из самых больших проблем парламента этого созыва - работает вслепую, депутаты сами не знают, какие вопросы будут рассматривать через несколько недель. Не говоря уже о месяцах или полгода. В Раде предыдущего созыва была коалиционное соглашение. И больше года ее придерживались. Сейчас видим абсурд, когда парламент не принимает правительственные законопроекты, блокирует их. Это противоречит логике, ведь Рада формирует Кабинет министров, который ей подотчетен. Приняли только 7% законопроектов от правительства Шмыгаля.

Парламент примет изменения в Конституцию?

Будет зависеть от поощрений, которые Офис президента предложит фракциям и группам. "Слуг народа" мобилизуют. Других могут поощрить кадровыми назначениями, должностями руководителей госпредприятий. Союзником "слуг" выступают группа "Доверие" и "За будущее", которые поддерживают законопроекты с монобольшинством. Могут привлечь "Батькивщину", которая голосовала за проект госбюджета на 2021. Также со "слугами" часто синхронно действуют ОПЗЖ.

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Какой видите реформу парламента?

Если в 8-м созыве были разговоры о парламентской реформе, которую разработали украинские эксперты и группа Пэта Кокса (миссия Европарламента. - Gazeta.ua), то сейчас эту тему забыли. Надо синхронизировать комитеты и количество министерств. Чтобы работа была параллельной. Тогда законодательная работа будет более эффективной. В прошлом году правительство разрабатывало антикоронавирусные законопроекты, а парламент их отвергал, зато принимал авторства депутатов. Зарплату помощников депутатов надо повысить. Авторами законопроектов часто являются именно они. Более успешно работают, чем сами депутаты. Как минимум 2 помощника должны иметь высшее юридическое образование, а их зарплата должна быть соразмерна с рыночной юриста в Киеве. Стартовать от 50 тысяч гривен. Нам, как налогоплательщикам, выгодно платить высокую зарплату помощникам, чтобы получить лучшее качество законов.

Если в 8-м созыве были разговоры о реформе, то сейчас о ней забыли

Темой сокращения парламента власть хочет изменить дискурс от проблем с тарифами и вакцинацией?

Увидим еще много информационно привлекательных тем, чтобы перебить тему тарифов. Это долгоиграющее вопрос, который будет серьезным ударом по Зеленскому. Тарифы и вакцинация связанные с вопросом безопасности и финансовых состояний каждой семьи. Народные депутаты далеко, а кошелек семьи - близко. Перебить эти темы невозможно. Но можно частично уменьшить негатив. Тема уменьшения количества нардепов запомнится. Может быть на уровне ремонта дорог. Когда президент Зеленский будет баллотироваться на второй срок или подводить итоги, то этот вопрос зафиксируется в позитиве. Парламент сегодня лидирует среди государственных институтов в негативном отношении украинцев.

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Зеленский пойдет на второй срок?

Едва ли не все украинские президенты мечтали о втором сроке. Соратники Ющенко, Порошенко говорили, что те будут работать два срока. Такие же настроения у Зеленского. В отличие от предшественников, он быстро бронзовеет. Нужен был один год пребывания в должности, чтобы он полюбил длинные кортежи, государственные дачи и другие атрибуты власти. Зеленский отправился вертолетом в Чернигов, который находится в 100 километрах от улицы Банковая. Для меня, как водителя авто, это несколько непонятно. Вполне очевидно, что есть не просто разговоры, мечта, а ведут системную работу для переизбрания на второй срок. Второй старт президентской кампании Зеленского увидим с того, что его будут пытаться представить, как человека с феноменальными способностями. Якобы он за несколько лет правления стал успешным государственным менеджером. Это все не соответствует действительности. Но когда придворные блоггеры, политики будут говорить эти тезисы, это будет указывать - нам пытаться подать нового Зеленского.

Зеленский быстро бронзовеет

Как сейчас выглядит ситуация во фракции "Слуга народа"?

Охарактеризовал бы одной фразой - с каждым днем ​​все хуже. Если голосование "слуг" за законы провести в виде графика, то это падение под углом 45 градусов. Падение каждого месяца. За год они потеряли более 20 нардепов. В монобольшинстве есть много разных групп влияния - Павлюка (Илья Павлюк, бизнесмен из Черновцов. - Gazeta.ua), Коломойского, Ахметова. Около 10 депутатов просто игнорируют голосования. С каждым месяцем этими группами уменьшается монолитность фракции. "СН" перестала давать голоса за законопроекты - это тревожный сигнал. Без поддержки других сил не могут принимать законы. За это будут рассчитываться контролем за финансовыми потоками. Во-вторых, различные группы влияния переходят в оппозицию к самой фракции. Двух депутатов - Дубинского и Бужанского - можно назвать пророссийскими провокаторами. Для "Слуги народа" будет хорошим показателем, если в этом году фракция сохранит хотя бы 190-200 депутатов, которые будут голосовать за законопроекты.

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Какие вызовы стоят перед президентом?

Ключевая проблема власти - в ее разбалансированности. Власть напоминает автомобиль, к которому прицепили велосипедные колеса. Зеленский и его ближайшее окружение является главным центром принятия решений. Часто эти решения принимаются эмоционально. В формате "Хороший или плохой?", "Нравится или не нравится", "Выполняет роль придворного лакея или нет?". Такие механизмы не работают. Это показывает недостаток менеджерского опыта. При этом парламент и правительство работают, как конкуренты. Зеленский считает себя также руководителем исполнительной ветви власти. Он де-факто на сегодня является премьер-министром. Без его визы Кабинет министров не принимает ни одного серьезного решения. Такая модель власти не может быть эффективной. Власть должна осознать - не надо заниматься перетягиванием каната. В течение года, во время пандемии коронавируса, изменились три министра здравоохранения. Никакого логического объяснения об отставке ни Скалецкой, ни Емца не было. Зеленский подарил Скалецкой цветы, похвалил за работу и отправил в отставку. Должен изменится действующий руководитель Минздрава, который показал в работе серьезные пробелы. И это лишь один из примеров.

Подарил цветы, похвалил за работу и отправил в отставку

Почему Степанова не увольняют?

Объяснить сложно. Президент предоставляет преференции главному санитарному врачу. При том, что к менеджерским способностям Ляшко во время пандемии есть вопрос. Очевидно, что Ляшко - один из фаворитов. Возможно, должность министра держат для него. Эмоции и настроение президента прогнозировать невозможно.