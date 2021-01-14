Инициатива Зеленского сократить Раду до 300 продвинулась

Изменения в Конституцию в частности предусматривают требование к кандидату в нардепы владеть государственным языком. Фото: president.gov.ua

Комитет по вопросам правовой политики рекомендовал Верховной Раде принять в целом проект изменений в Конституцию об уменьшении конституционного состава парламента с 450 до 300 народных депутатов, сообщило движение "Чесно".

Инициатором законопроекта является президент Владимир Зеленский.

Для принятия законопроекта в целом теперь нужно конституционное большинство - 300 голосов в парламенте.

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Законопроект №1017 Зеленский внес в августе 2019 года, в 1-й день работы Верховной Рады 9-го созыва. Он меняет ряд статей Конституции.

Уменьшает конституционный состав с 450 до 300 нардепов: эту норму в случае принятия закона применят в парламент следующего, 10-го созыва.

Уточняет, что народным депутатом может быть гражданин Украины, достигший на день выборов 21 года, имеет право голоса, постоянно проживающий в Украине не менее последних 5 лет и владеющий государственным языком, по состоянию на сегодня в Конституции требования к кандидату в нардепы по владению языком нет.

Добавляет норму о том, что Верховная Рада избирается по пропорциональной избирательной системе.

В Верховной Раде 9-го созыва работают 422 народных депутата. 246 - представители фракции "Слуги народа", 44 - ОПЗЖ, 27 - "Европейской солидарности", 24 - "Батькивщины", 20 - "Голоса", 24 - группы "Партия "За будущее", 20 - "Довиры". Работу начали в позапрошлом году в конце августа.