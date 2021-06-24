СНБО проведет закрытое совещание

Совещание поручил провести президент. Фото: Facebook.com/danilov.oleksiy

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов проведет закрытое совещание по проверке 134 граждан Украины, которые находятся под санкциями США. Об этом пишет "Українська правда" со ссылкой на источник.

Совещание поручил провести президент Владимир Зеленский. Она запланирована на четверг.

В начале июня Данилов сообщал, что украинские спецслужбы проверят 134 граждан Украины, которые находятся под санкциями США. По итогам проверки СНБО может принять соответствующие решения.

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