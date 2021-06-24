СНБО проведет закрытое совещание

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов проведет закрытое совещание по проверке 134 граждан Украины, которые находятся под санкциями США. Об этом пишет "Українська правда" со ссылкой на источник.
Совещание поручил провести президент Владимир Зеленский. Она запланирована на четверг.
В начале июня Данилов сообщал, что украинские спецслужбы проверят 134 граждан Украины, которые находятся под санкциями США. По итогам проверки СНБО может принять соответствующие решения.
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11 января США ввели индивидуальные ограничения, в частности против народного депутата от "Слуги народа" Александра Дубинского. США заявили о "части связанной с Россией сети иностранного влияния, которая касается Андрея Деркача". В прошлом году Посольство США заявило, что нардеп Деркач является российским агентом.5 марта США ввели санкции против олигарха Игор Коломойского. Ему и его семье запретили въезд в страну. После этого Офис президента заявил о деолигархизации.
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