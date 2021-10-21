"Слуги" собираются на съезд, Корниенко будет дальше руководить партией

Корниенко пока не намерен покидать руководящую должность в партии. Фото: sluga-narodu.com

Партии "Слуга народа" в середине ноября проведет съезд.

Об этом сообщил глава партии, первый вице-спикер Александр Корниенко журналистам в четверг вечером, сообщает "Інтерфакс-Україна"

Съезд состоится в Киеве. Корниенко пока не намерен оставлять руководящую должность в партии.

"Пока что я глава партии, я не планировал уходить", - сказал он.

Корниенко рассказал, что на съезде будет изменена структура коллективного управления партией.

"Мы создадим такой орган, который будет называться или исполком политсовета, или президиум политического совета", - заявил.

Корниенко ушёл от вопроса, будут ли рассматривать исключение экс-спикера Дмитрия Разумкова: "Вы намекаете на отзыв депутатов, делегированных от нашей партии. Будет решать съезд. Съезд партии это наивысший руководящий ее орган, он решает любые вопросы".

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"Слуга народа" проводила съезд в марте этого года, в конгрессно-выставочном центре "Парковый". Тогда президент Владимир Зеленский заявлял об "очищении команды от засланных казачков и случайных людей".