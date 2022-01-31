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понедельник, 31 января 2022 18:10

"Слуги", Шарий и ведущий канала Мураева продвигают telegram-каналы спецслужб РФ – СМИ

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Народные депутаты из "Слуга народу", ОПЗЖ, бывшие "регионалы", телеведущие распространяют информацию анонимных telegram-каналов, подозреваемых СБУ в работе на спецслужбы Российской Федерации.

Об этом пишет LIGA.net, опубликовали инфографику.

  Нардепы из "Слуга народу" Даниил Гетманцев, Максим Бужанский и ведущий канала "Наш" Назар Диордица. Коллаж: LIGA.net
Нардепы из "Слуга народу" Даниил Гетманцев, Максим Бужанский и ведущий канала "Наш" Назар Диордица. Коллаж: LIGA.net

Несмотря на санкции СНБО, telegram-канал пророссийского блоггера Анатолия Шария дальше работает и помогает разоблаченной сети российских каналов.

В феврале прошлого года СБУ разоблачила страницы "Легитимный", "Резидент", "Картель" и "Сплетница". Также есть новые каналы, которые, по данным контент-анализа, имеют связи с прокремлевской сеткой (в частности, "Криоген", "Наблюдатель", First и MediaKiller), пишет СМИ.

Только за январь этого года Шарий пять раз репостил канал спикера российского МИД Марии Захаровой. Каналы "Легитимный" и "Сплетница" упомянуты Шарием в 2021 более 40 раз.

В общей сложности за время существования канала Шарий сделал для своей аудитории 420 шеров из разоблаченных каналов. Еще 246 репоста обеспечил канал жены Шария Ольги (тоже под санкциями СНБО).

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Активно ретранслирует каналы ГРУ нардеп с ОПЗЖ Вадим Рабинович (2900). Несмотря на небольшое количество подписчиков, он поделился постами разоблаченных каналов 370 раз. В фаворе политика – канал "Наблюдатель" (только за январь – около 20 репостов).

Среди других политиков нарративы, публикуемые прокремлевской сетью, можно увидеть на telegram-каналах экс-нардепов Игоря Мосийчука (132 раза), Елены Лукаш (69) и Михаила Добкина (22).

Ведущий телеканала бывшего "регионала" Мураева "НАШ" Макс Назаров (настоящее имя – Назар Диордица) также активно репостит россиян. На его telegram-канал "Наглый" подписано 58 тыс. пользователей.

На этом канале регулярно фиксируются антизападные месседжи, рассказывает программный менеджер "Детектор медіа" Ксения Илюк, мониторящая telegram-каналы. Назаров периодически советует подписаться на ряд анонимных каналов, среди которых "Легитимный" и "Резидент".

Назаров массово републикует телеграммы-каналы, связанные со спецслужбами России - более 150 раз. В то же время, регулярно приветствует такие каналы с приростом подписчиков.

 

Экс-ведущая телеканала "NewsOne" Диана Панченко в январе начала продвигать telegram-канал и репостить пророссийские анонимные ресурсы: в частности, "First" и "Сплетница". Также Панченко прорекламировала у себя канал "Шептун", который, по данным Центра противодействия дезинформации при СНБО, активно цитирует прокремлевских пропагандистов и является участником пророссийской сетки каналов.

Лидером среди "слуг" является Максим Бужанский. Он регулярно "общается" с разоблаченными российскими каналами "Резидент", "Легитимный", "Темный рыцарь". Бужанский распространил эти каналы 146 раз.

Также любит дискутировать с анонимами глава налогового комитета, нардеп от "СН" Даниил Гетманцев. Канал "Резидент" он называет "коллегами", а перед "Легитимным" оправдывается за ошибки и уточняет, что "памятники сносят местные власти, а не президент". В общей сложности Гетманцев упомянул разоблаченные каналы 16 раз.

Не отстает от коллег по фракции Юлия Гришина. Она, конечно, не столь активна, но также любит отвечать "Крокодилам" и "Шептунам" (тоже из российской сети).

Бывший "слуга народа", внефракционный Артем Дмитрук, недавно присоединившийся к команде экс-спикера Дмитрия Разумкова, тоже не обходит вниманием пророссийский пул каналов. Нардеп активно рекламировался на крупнейших из них, в частности, на "Легитимном".

"Легитимный" и "Резидент" были небезразличны и нардепу от "СН" Александру Качуре. В 2019-20 годах он периодически распространял их сообщения. Потом репосты прекратились. Нардеп записал видео, на котором сливает в унитаз бумажки с надписями каналов "Легитимный", "Картель" и "Через плечо".

"Возникает вопрос к вертикали власти. Сначала СБУ маркирует каналы как пророссийские, это обсуждается на уровне СНБО. А потом депутаты по провластной силе фактически плюют на это и продолжают их медийно поддерживать.

То есть, для власти это не приоритет. Такая казуистика свидетельствует об отсутствии координации и логики", – говорит PR-консультант Андрей Коваленко.

В прошлом году СНБО опубликовал список Telegram-каналов, продвигающих пророссийские нарративы. СБУ разоблачила агентурную сеть спецслужб РФ, дестабилизировавшую ситуацию в Украине через Telegram.

Президент Владимир Зеленский создал Центр противодействия дезинформации. Его руководителем назначил Полину Лысенко.

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Дата
31
января

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