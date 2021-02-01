СБУ разоблачила ряд Telegram-каналов - агентурную сеть спецслужб РФ

Кибер-специалисты Службы безопасности Украины разоблачили агентурную сеть спецслужб Российской Федерации, которая дестабилизировала ситуацию в Украине через Telegram-каналы. Об этом СБУ сообщила в понедельник.

В ходе длительной спецоперации оперативники СБУ установили, что агентурная сеть создана так называемым 85 главным центром специальной службы главного управления Генштаба Вооруженных Сил РФ.

В ее состав входили жители Харькова и Одессы, активисты так называемой "русской весны". Они базируются на территории подконтрольной России "ПМР" - Приднестровской Молдавской Республики в Тирасполе.

Спецслужбы страны-агрессора России привлекли украинских граждан к созданию и администрированию ряда политических всеукраинских и региональных Telegram-каналов. Речь идет о каналах "Легитимный", "Резидент", "Картель", "Сплетница", "Чорний квартал", "Политический расклад", "Нетипичное Запорожье", "Тремпель Харьков", "Одесский фраер", "Днепр live", "Николаев live", "Херсон live".

Установлено, что "главным менеджером" агентурной сети является одессит, один из организаторов массовых беспорядков во время одесского "Антимайдана". Его разыскивают правоохранительные органы по нескольким статьям Уголовного кодекса.

Фигурант лично администрирует 12 Telegram-каналов, общается с заказчиками материалов, отчитывается российским кураторам о проделанной работе и согласовывает возможность размещения заказных материалов. Стоимость размещения публикаций составляет от нескольких сотен в региональных и до 25-30 тыс. грн на всеукраинских каналах.

Материалы, которые распространяли в Telegram каналах, были направлены на создание панических настроений, обострение и дестабилизацию общественно-политической и социально-экономической ситуации.

Ключевой задачей исполнителей была дискредитация органов государственной власти, влияние на государственную политику, искусственное создание социальной напряженности и протестных настроений среди граждан.

Транзакции проводили через сеть сообщников, которые открыли счета в украинских банках для получения "гонораров" за публикацию заказных материалов. Затем исполнители конвертировали деньги в валюту и переводили в непризнанную "ПМР", Молдову или Россию.

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Также сотрудники СБУ задержали в Киеве гражданку Украины, одну из ключевых фигуранток производства. Ей и еще одной участнице агентурной сети сообщено о подозрении в совершении преступления - государственная измена.

Дополнительно оперативники получили материалы, которые могут свидетельствовать о причастности задержанной гражданки к сбору информации, составляющей государственную тайну, в интересах спецслужб РФ.

У женщины изъято электронный носитель с персональными данными большого количества сотрудников правоохранительных органов, который был с ней во время отдыха в Доминиканской республике. СБУ неоднократно получала данные об использовании этого региона для конспиративных встреч сотрудников спецслужбы РФ с агентурным аппаратом.

Также заочное подозрение по госизмене объявлено руководителю сети, который скрывается от следствия за рубежом.

11 января США ввели индивидуальные санкции, в частности против народного депутата от "Слуги народа" Александра Дубинского. США заявили о "части связанной с Россией сети иностранного влияния, которая касается Андрея Деркача". В прошлом году Посольство США заявило, что нардеп Деркач является российским агентом.