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суббота, 20 марта 2021 00:33

Центру противодействия дезинформации быть: Зеленский подписал указ

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Центру противодействия дезинформации быть: Зеленский подписал указ
Создали Центр противодействия дезинформации. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который вводит в действие Центр противодействия дезинформации.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 марта 2021 года "О создании Центра противодействия дезинформации", - говорится в сообщении указа №106/2021, обнародованном на сайте Офиса президента.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Контроль за выполнением соответствующего решения возложен на секретаря СНБО Алексея Данилова.

Решение СНБО о создании Центра противодействия дезинформации было принято с целью противодействия текущим и прогнозируемым угрозам национальной безопасности и национальным интересам Украины в информационной сфере, обеспечения информационной безопасности Украины, эффективного противодействия пропаганде, деструктивным дезинформационным воздействиям и кампаниям, недопущения манипулирования общественным мнением.

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Спикер делегации в Трехсторонний контактной группе Алексей Арестович заявил, что любые обсуждения в Украине провала спецоперации по задержанию боевиков ППК "Вагнера" являются нарушением закона о гостайне и могут иметь последствия в виде уголовного наказания.

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