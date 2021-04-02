Зеленский назначил руководителя Центра противодействия дезинформации

Президент Украины назначил руководителя Центра противодействия дезинформации. Фото: pixabay.com

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Полину Лысенко руководителем Центра противодействия дезинформации.

Анонсируя начало работы Центра, Владимир Зеленский отмечал, что в будущем он должен стать международным хабом противодействия дезинформации и пропаганде во всем мире, сообщается на сайте президента.

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"Сегодня Украина на передовой, в том числе и на передовой борьбы с пропагандой", - отмечает глава государства.

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак отметил, что проблема противодействия информационной войне и дезинформации требует скоординированных усилий всех государственных органов, парламента и гражданского общества, а также поддержки на международном уровне.

"В вопросе противодействия дезинформации Украина тесно будет сотрудничать с западными партнерами, в частности странами НАТО, которые уже имеют определенный опыт", - говорит Ермак.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который вводит в действие Центр противодействия дезинформации. Указ вступает в силу со дня его опубликования.