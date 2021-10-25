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понедельник, 25 октября 2021 16:31

СНБО опубликовал список прокремлевских Telegram-каналов
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В Украине есть ряд Telegram-каналов, которые продвигают пророссийские нарративы.

Список опубликовал Совет национальной безопасности и обороны.

20 октября СНБО обнародовала глоссарий названий, терминов и словосочетаний, которые рекомендуется использовать в связи с временной оккупацией Российской Федерацией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

После этого состоялась комплексная, скоординированная кампания, имеющая целью дискредитировать этот глоссарий со стороны пророссийских каналов в Telegram.

Среди таких - Klymenko Time, VESTI, Шептун, First, Новоstnoy. А также аккаунты персональных блогов: Юрий Ткачёв, Андрей Манчук, КОРНИЛОВ, Максим Могильницкий, Вадим
Рабинович, Moroz.Live.

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Klymenko Time - медиа-проект, принадлежащий бывшему министру доходов и сборов - Александру Клименко. В декабре 2017 года Служба безопасности Украины провела обыск в студии YouTube канала. Канал часто распространял пророссийские и направленные против Украины публикации.

Vesti - канал издания Vesti.ua, принадлежащего медиахолдингу "Мультимедиа-инвест групп". Главой холдинга является бывший пресс-секретарь и гражданская жена Клименко - Ольга Семченко, сообщает РНБО.

"Не является неожиданностью, что личные интересы Клименко направлены на расшатывание общественно-политической ситуации в Украине, поддержку сепаратистских движений. Эти каналы и связанные с ними медиа уже неоднократно были замечены в продвижении интересов пророссийских деятелей", - заявили в СНБО.

"Шептун" активно цитирует прокремлевских пропагандистов, First относится к пулу, который поддерживает РФ.

Эти два канала администрируются пользователем @A_menejer (он же @ A_manager2 и @Arhangel).

Реальное лицо, которое стоит за администрированием, известно правоохранительным органам и сейчас находится в розыске.

@A_menejer также администрирует прокремлевские каналы: "Легитимный", "Резидент", "ЗеРада", Новоstnoy.

Существует разветвленная сеть пропагандистских ресурсов, которые работают в интересах РФ. Эта сеть ориентирована на проведение дискредитационных, дезинформационных кампаний против Украины для расшатывания внутриполитической ситуации, заявили в СНБО.

В марте президент Владимир Зеленский создал Центр противодействия дезинформации.

Его руководителем в апреле назначил Полину Лысенко.

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Дата
25
октября

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