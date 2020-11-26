"Слуги" не будут праздновать новогодний корпоратив

"Слуги" призвали отказаться от корпоративов. Фото: pexels

Депутаты из "Слуги народа" в этом году не будут собираться на новогодний корпоратив. Во фракции призвали частные компании также не устраивать празднества. Всё ради безопасности.

Об этом сообщает "УНН".

Заместитель председателя фракции "СН" Евгения Кравчук посоветовала украинцам избегать праздничных поездок к старшим людям, ведь они находятся в зоне риска заболеваемости коронавирусом.

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"Конечно, никакого корпоратива не будет, и это даже не обсуждалось. Более того, я думаю, что в целом празднование этого Нового года и Рождества должно пройти в более цифровом формате. И, конечно, как раз и частным компаниям следует избежать организации корпоративов. Потому что это может иметь отрицательный результат и резкий всплеск заболеваемости ", - сказала нардепка.



В прошлом году новогодний корпоратив "СН" проходил в конгрессно-выставочном центре "Парковый". Депутатов на территорию комплекса пропускали только по спискам. Гостей развлекали ведущая Екатерина Осадчая, певицы Тина Кароль и Jerry Heil. На празднике присутствовал президент Владимир Зеленский.