"Слуга", разыскиваемый НАБУ, нашелся в Facebook

Сергей Кузьминых – первый "слуга народа", которого объявили в розыск. Фото: Facebook-страница

Народный депутат от партии "Слуга народу" Сергей Кузьминых, подозреваемый в получении 558 тыс. грн взятки и объявленный в розыск, заявил, что "с удивлением узнал" об этом.

Сообщение написал в Facebook в пятницу, 4 февраля.

"Я, Кузьминых Сергей, с удивлением узнал из интернета о моем розыске, в который меня подало НАБУ. Уважаемые детективы, я не скрываюсь и не имею такого намерения", - написал.

"Слуга" заявил об "информационном давлении" и что "готов участвовать во всех процессуальных действиях". Также заявил, что не получал повестки.

"Больше всех заинтересован рассказать, что произошло и отстаивать свою позицию в суде. Всем крепкого здоровья!" - резюмировал.

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Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщали, что Кузьминых трижды не являлся за повестками о вызове, а адвокат заявил, что Кузьминых находится в учреждении здравоохранения.

3 февраля его объявили в розыск.

Нардепа разоблачили 28 января. По данным следствия, он взял взятку за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области. 31 января генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала сообщение о подозрении. 2 февраля "слуга" написал письмо на имя главы партии и фракции о его исключении. Сергей Кузьминых баллотировался в Верховную Раду от партии "Слуга народа" по округу в Житомирской области. Работает членом Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования. Брат Сергея – Олег Кузьминых – герой войны, один из участников боев в Донецком аэропорту.