"Слуга народа" пустит бюджетные деньги на хаб

Корниенко возглавляет партию с 10 ноября. Фото: hromadske.ua

"Слуга народа" получит из госбюджета 114 млн "кэшбека" за предвыборную кампанию. Деньги планируется потратить на создание хаба.

Об этом рассказал председатель партии "СН" Александр Корниенко винтервью Hromadske

"Мы получаем две суммы. Одна - это так называемый кэшбек за предвыборную кампанию. Он выплачивается с этого года. Это около 114 миллионов гривен - то, что мы потратили на выборы. И вторая сумма - это государственное финансирование. С общей суммы в 260 миллионов гривен наша часть - около 80-90 миллионов гривен - соответственно по 20 миллионов гривен в квартал.

Мы, конечно, будем издавать газету, но основной массив расходов будет связан с созданием дополнительной пользы и стоимости в интеллектуальном направлении. Например, - центр стратегий и наработки решений. Он фактически будет работать как хаб по аккумуляции статистики, информации от различных аналитических центров. Мы объявим в январе тендер на несколько позиций: социологические исследования, аналитику и т.д", - рассказал Корниенко.

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В октябре Верховная Рада приняла закон, который меняет форму управления Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции, обязывает руководство Офиса президента подавать электронные декларации, а также сокращает государственное финансирование политических партий.