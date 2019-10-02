Рада лишила финансирования из госбюджета Шария и Кᴼ

Из госбюджета будут финансировать партии, набравшие 5%.

Верховная Рада приняла закон, который меняет форму управления Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции, обязывает руководство Офиса президента подавать электронные декларации, а также сокращает государственное финансирование политических партий.

"За" проголосовали 237 народных депутатов.

Руководить деятельностью НАПК вместо 5 членов будет глава, назначаемый и увольняемый Кабинетом министров, пишет "Інтерфакс-Україна"

В законе прописаны требования и ограничения для претендентов на должность главы НАПК. Его будут назначать на 4 года, один и тот же человек не сможет занимать данную должность дважды подряд, а одним из оснований для увольнения будет вывод комиссии по проведению независимой оценки эффективности деятельности НАПК. Глава Агентства сможет назначить себе трех заместителей.

Право на госфинансирование будут иметь исключительно партии, которые на выборах набрали не менее 5% голосов. Ранее было2%.

Партиям ежегодно будут выделять сотую часть от минимальной заработной платы, умноженную на количество избирателей по многомандатному избирательному округу на последних выборах в парламент. Сейчас коэффициент составляет две сотых.

Закон вступает в силу на следующий день после публикации.

Со вступлением в силу закона досрочно прекращаются полномочия членов НАПК, руководства его аппарата, членов общественного совета при Агентстве.

В течение 2 месяцев Кабмин должен обеспечить проведение конкурса по отбору главы НАПК.

Закон о предотвращении коррупции будет распространяться на должности в Офисе президента, которых назначает и увольняет глава государства, патронатной службы и на помощников судей.

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На внеочередных выборах в Верховную Раду 21 апреля 5% преодолели "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Батькивщина", "Европейская солидарность", "Голос". 2% преодолевали Радикальная партия Олега Ляшко, "Сила и честь", "Оппозиционный блок", "Украинская стратегия Гройсмана", Партия Шария, "Свобода".