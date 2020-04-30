Скоро будут первые приговоры в топ-коррупции - Офис президента

На Банковой говорят о становлении прозрачной судебной системы. Фото: УНН

Высший антикоррупционный суд взыскал в государственный бюджет 30 млн грн залога, который был назначен для бывшего народного депутата и застройщика Максима Мыкытася. Об этом напомнили в Офисе президента.

Также в ОП заявили, что ранее суд взыскал 35 млн залога с одесского бизнесмена Вадима Альперина.

"С "короля контрабанды" за нарушение обязательств во время действия меры пресечения", - сообщили на Банковой.

"Это первые в истории нашей страны случаи взыскания залогов такого размера. Офис президента искренне верит, что вскоре граждане Украины увидят и первые приговоры по делам о топ-коррупции. Ведь ВАКС был создан именно для преодоления коррупции среди чиновников", - заявляет ОП.

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Также на Банковой заявили, что президент Владимир Зеленский и его команда создали все необходимые условия для начала реальной работы ВАКС - от обеспечения помещением к разгрузке на законодательном уровне от мелких дел, что позволило Антикоррупционному суда сосредоточиться на топ-коррупции.

"Эти решения ВАКС демонстрируют его эффективность и независимость. Это маленькие, но важные шаги к становлению прозрачной судебной системы в Украине", - говорится в сообщении.

В октябре прошлого года Максиму Микитасю сообщили о подозрении в завладении чужим имуществом на сумму более 81 млн грн. В 2000-х его строительная компания и Нацгвардия договорились о возведении жилого комплекса на территории военной части. В обмен на 1 га земли в центре Киева Нацгвардия должна была получить 50 квартир и 30 парковочных мест. В 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения. Нацгвардия отказалась от недвижимости на Печерске в обмен на 65 квартир на окраине Киева, возле станции метро Красный Хутор.