Скандал с давлением власти на Суспільне: компания сделала заявление

Компания считает недопустимым, когда представители любой политической силы пытаются влиять на редакционную политику. Фото: @suspilne.media

Отсутствие в одном эфире ток-шоу "Зворотний відлік" представителей партии "Слуга народа" - решение не редакции, а представителей парламентской фракции.

Об этом заявила компания "Суспільне мовлення".

"Отсутствие в эфире представителей партии "Слуга народа" в программе от 18 октября - это не решение редакции ток-шоу "Обратный отсчет". А представителей парламентской фракции. Депутатов от фракции "Слуга народа" приглашают регулярно и приглашали к участию в эфире ток-шоу от 18 октября.

Обращаем внимание, что редакционная политика Суспільного формируется путем невмешательства власти, бизнеса, неправительственных и общественных организаций, гарантируется частью второй статьи третьей Закона Украины "Об Общественном телевидении и радиовещании Украины".

Редакция ток-шоу всегда самостоятельно выбирает темы и приглашает участников обсуждения в студию", - говорится в заявлении.

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Также компания считает недопустимым, когда представители любой политической силы пытаются прямо или косвенно влиять на формирование состава участников ток-шоу.

"Состав участников формируется по принципу соблюдения журналистских стандартов беспристрастности, сбалансированности и представления позиций всех сторон общественной дискуссии на определенную тему", - сообщили.

Ведущая общественно-политического токшоу "Зворотний відлік" на "UA: Перший" Мирослава Барчук заявила о давлении со стороны Офиса президента. Ток-шоу выходит по понедельникам вечером. В Офисе президента заявили о "ангажированности".