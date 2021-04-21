"Сиквел сериала" - бывший секретарь СНБО о действиях Зеленского

Если оценивать решение Зеленского в разрезе демократии, то возникают большие вопросы, отметил Данылюк. Фото: president.gov.ua

Вчерашним решением лишить гражданства трех лиц президент Владимир Зеленский дал им возможность избежать наказания. Об этом написал в Facebook бывший секретарь СНБО Александр Данилюк.

"Почему трех? Почему не всех? Или эти трое заслужили избежания наказания, чтобі спокойно упаковать чемоданы и убраться на солнечные берега, а другие - нет? А как же справедливое наказание? Расследование? Судебный процесс? Возвращение награбленного в бюджет? Презумпция невиновности в конце концов? Для полного сюра ждем запроса от Офиса генпрокурора на экстрадицию с целью наказания.

Знаете, мне это – как сиквел "Слуги народа" (я о сериале, если что), вечером после работы – очень нравится. Но если оценивать подобные решения в разрезе государственной политики, более того, развития демократии, то возникают большие вопросы.

Как человек, имеющий некоторое представление о деятельности СНБО, могу сказать: конечно, в рамках его сверхшироких полномочий можно притянуть за уши что угодно. Но замещение деятельности всей правоохранительной системы решениями СНБО – это будто объявить военное положение, чтобы получить контроль на хлебозаводе.

Не говоря уже о том, что у нас невесть что на границе происходит, и именно это должно быть первоочередным приоритетом для Совета национальной безопасности и обороны", - написал Данилюк.

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Во вторник СМИ сообщили, что президент Владимир Зеленский прекратил гражданство Украины для Вадима Альперина и Александра Еримичука, против которых СНБО ввел санкции. Также прекратил гражданство Араика Амирханяна. 2 апреля СНБО ввела санкции в отношении 10 граждан Украины. Зеленский заявил о "топ-десятке украинской контрабанды".