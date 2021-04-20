Зеленский забрал украинское гражданство у фигурантов санкций СНБО - СМИ

Президент Владимир Зеленский прекратил гражданство Украины для Вадима Альперина и Александра Еримичука, против которых Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции. Также прекратил гражданство Араика Амирханяна.

Указ президента опубликовало агентство УНН

Зеленский подписал указ на основании Конституции и закона "О гражданстве Украины".

Следующим шагом должна стать депортация трех уже бывших граждан Украины.

Альперина президент называл "крестным отцом контрабанды". Был задержан в позапрошлом году в ноябре по подозрению в создании преступной организации, которая занималась махинациями с растаможкой товаров, ввозимых в Украину. За несколько дней вышел под залог. Имеет гражданство Израиля.

Еримичука называют "Слон". Деятельность его на Буковинской таможни связывают с бывшим народным депутатом Максимом Бурбаком. Еримичук якобы контролирует поставки товаров широкого потребления из Турции и Китая. По информации УНН, мужчина имеет гражданство Румынии.

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В июне 2019 года СБУ задержала Амирханяна по подозрению в создании механизма незаконной переправки людей из Украины в Россию через оккупированный Крым, а также незаконном завладении имуществом украинских предприятий на сумму почти 20 млн грн.

Также подозревали в сговоре с сотрудниками Антимонопольного комитета касательно 200 заблокированных тендеров на более 20 млрд грн. Однако Амирханян вышел под залог. Сейчас он объявлен в розыск. Вероятно, находится во Франции.

В феврале этого года СБУ сообщила ему о подозрении в деле о присвоении 500 млн грн бюджетных средств. Часть компаний, которые связывают с Амирханяном, продолжают попытки участия в тендерах на строительство дорог.

2 апреля СНБО ввела санкции в отношении 10 граждан Украины: Вадима Альперина, Ивана Бокала, Владимира Дидуха, Александра Еримичука, Александра Кравченко, Юрия Кушнира, Валерия Пересоляка, Ореста Фирманюка, Александра Чудакова и Виктора Шермана. Им на 3 года заблокировали активы, ограничили торговые операции, остановили выполнения финансовых обязательств. Президент Владимир Зеленский заявил о "топ-десятке украинской контрабанды".