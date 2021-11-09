Семья председателя Нацбанка 93% счетов держит за границей

Кирилл Шевченко руководит Нацбанком с июля прошлого года. Фото: @NationalBankOfUkraine

Семья председателя Национального банка Кирилла Шевченко хранит 93% безналичных средств за границей.

Об этом пишет "Слово і діло"

В пресс-службе НБУ заявили, что это не связано с вопросом доверия к украинским банкам.

"Согласно информации, размещенной на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, в декларации за 2020 год Кирилл Шевченко указал все финансовые учреждения, включая зарубежные, в которых имеет счета он и члены его семьи.

Размещение части средств, которые сейчас принадлежат семье Шевченко, в зарубежных банковских учреждениях произошло на законных основаниях и не связано с вопросом доверия к украинским банкам", - сообщили в финучреждении.

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Шевченко и его семья хранят средства в пяти банках: швейцарском Bank Lombard Odier & Co, чешском Expobank CZ a.s, украинских государственных банках Ощадбанк и ПриватБанк, а также в Укргазбанке, который на 94% принадлежит государству.

При этом украинской банковской системе семья Шевченко доверила менее 7% своих безналичных средств.

В пересчете на украинскую валюту на банковских счетах у семьи председателя Нацбанка было 103 млн 377 тыс. грн. При этом, в иностранных банках хранилось 96 млн 960 тыс, а в украинских – только 6 млн 170 тыс.

Верховная Рада назначила Кирилла Шевченко на должность председателя Национального банка 16 июля 2020 года. До этого уволила Якова Смолия, который более трех лет возглавлял финучреждение после Валерии Гонтаревой. В октябре американское издание Bloomberg сообщило, что президент Владимир Зеленский хочет уволить Шевченко.