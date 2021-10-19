Зеленский хочет уволить председателя Нацбанка - Bloomberg

Кирилла Шевченко (в центре) назначили председателем Нацбанка в июле прошлого года. Фото: НБУ

Президент Владимир Зеленский хочет уволить председателя Национального банка Кирилла Шевченко.

Об этом сообщило американское издание Bloomberg.

По информации издания, Зеленский обеспокоен, что Шевченко конфликтует с топ-менеджерами Нацбанка, что вызвало ряд отставок. Это сказывается на отношениях с Международным валютным фондом.

"Чтобы уволить его, Зеленский должен предоставить основания и получить одобрение парламента, где его партия "Слуга народа" контролирует большинство мест.

Но найти, кого утвердят законодатели, может быть непросто. Зеленскому дважды не удавалось добиться утверждения председателя государственной нефтегазовой компании в должности министра энергетики", - сообщил Bloomberg.

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В Офисе президента информацию об отставке Шевченко назвали слухами.

В НБУ сказали, что у Шевченко впереди много важных задач, над выполнением которых команда продолжает работать.

Поиском кандидатов на председателя НБУ занимается руководитель ОП Андрей Ермак.

Верховная Рада назначила Кирилла Шевченко на должность председателя Национального банка 16 июля 2020 года. До этого уволила Якова Смолия. Он более трех лет возглавлял финучреждение после Валерии Гонтаревой.