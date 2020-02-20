Рынок земли: Рада прошла 18% правок

Парламент засыпали правками. Фото: Николай Билокопытов, iportal.rada.gov.ua

Верховная Рада рассмотрела 18% правок к законопроекту об обороте земель сельскохозяйственного назначения.

По состоянию на 12:32 депутаты рассмотрели 746 правку с 4018. Поправки проваливаются.

Больше всего поступило от ОПЗЖ - 3632.

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Парламент начал рассмотрение законопроекту 6 февраля. Тогда нардепы от "Батькивщины" и ОПЗЖ блокировали президиум в Верховной Раде, началась потасовка. Экс-премьер Юлия Тимошенко сломала микрофон спикера Дмитрия Разумкова.

Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявлял, что рассмотрение законопроекту может занять 3-5 пленарных недель.

Законопроектом предлагается, что покупать землю смогут только граждане Украины, компании, основанные украинцами, государство и местные громады. Право собственности на землю планируют предоставить также банкам и кредитным учреждениям, но только в случае взыскания залога. Но в течение 2 лет земельные участки должны быть отчуждены в торгах.