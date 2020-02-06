Рада берется за рынок земли (онлайн)

В прошлом году парламент поддержал законопроект в первом чтении.

Сегодня Верховная Рада во втором чтении рассмотрит законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения.

В прошлом году 13 ноября парламент поддержал документ в первом чтении, теперь он должен пройти второе. Комитет рассмотрел почти 4 тыс. поправок.

Что предполагается

Предлагается, что покупать землю смогут только граждане Украины. Компании, основанные украинцами, государство и местные громады.

Право собственности на землю планируют предоставить также банкам и кредитным учреждениям, но только в случае взыскания залога. Но в течение 2 лет земельные участки должны быть отчуждены в торгах.

В одни руки будут продавать не более 10 тыс. га. Иностранцы будут иметь такую возможность только после одобрения на референдуме. Россияне не смогут приобрести землю в Украине. До 1 января 2030-го цена не будет меньше 27,5 тыс. грн/га. Оплата - за безнал. Покупатель должен предоставить документы — откуда у него эти деньги. Фермеры-арендаторы смогут оформить рассрочку или кредит на 7 лет.

Рынок предлагают открыть с октября 2020-го.

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Позиция фракций

О своей поддержке законопроекту заявляют в "Слуге народа", пишет "ТСН".

"Надеюсь, что мы на сессии поставим уже точку в этом вопросе, примем эту реформу. Она очень обсуждена, проговорена с людьми, и наиболее такая, где все замечания учтены", - заявил председатель партии Александр Корниенко.

В "Европейской солидарности" поддерживают введение рынка земли, однако не в таком формате, в котором предлагает монобольшинство.

С похожей позицией выступают и во фракции "Голос". Там также поддерживают рынок земли, но при определенных условиях и учета поправок. Глава фракции Сергей Рахманин объяснил, что основные замечания касаются концентрации земли в одних руках, ограничений на продажу, а также вопросы стоимости земли.

В то же время против выступают фракции "Батькивщина" и "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Ранее СМИ сообщали, что президент Владимир Зеленский посетит Верховную Раду в четверг.