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среда, 05 февраля 2020 13:09

Зеленский придет в Раду - СМИ

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Зеленский придет в Раду - СМИ
В четверг Верховная Рада рассмотрит введение рынка земли

Президент Владимир Зеленский посетит заседание Верховной Рады.

Глава государства придет в парламент 6 февраля, пишет "Обозреватель" со ссылкой на источник в Офисе президента.

"Формат еще определяется", - рассказали на Банковой.

Завтра народные депутаты приступят к рассмотрению законопроекта о рынке земли во втором чтении.

"На этой неделе мы готовы голосовать за землю. Сколько это займет времени, никто не знает. Но мы в четверг начнем, будем голосовать до победы. У меня есть прогнозы, что где-то в 3-4 часа утра закончим. Мы называем это земельной ночью", - заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в кулуарах журналистам.

Арахамия сказал, что депутаты не успеют проголосовать за один день. Также он ожидает блокирования трибуны и митингов.

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В прошлом году в ноябре Верховная Рада поддержала законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения в первом чтении. Комитет рассмотрел почти 4 тыс. поправок.

Предлагается, что в одни руки будут продавать не более 10 тыс. га. Иностранцы будут иметь такую возможность только после одобрения на референдуме. Россияне не смогут приобрести землю в Украине. До 1 января 2030-го цена не будет меньше 27,5 тыс. грн/га. Оплата - за безнал. Покупатель должен предоставить документы, откуда у него эти деньги. Фермеры-арендаторы смогут оформить рассрочку или кредит на семь лет.

Рынок предлагают открыть с октября 2020-го.

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  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
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