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пятница, 14 февраля 2020 19:48

Тимошенко гнула, а украинцы расплачиваются: во сколько обошелся сломанный микрофон в Раде
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Фото: Богдан Бортаков

Ремонт сломанного в сессионном зале Верховной Рады микрофона обошелся в 11,5 тыс. грн.

Об этом сообщили в Аппарате ВР в ответ на запрос, пишут УНН

"В сессионном зале выведено из строя микрофонный пульт AKG, в котором сломано, не подлежит ремонту и не пригоден к дальнейшей эксплуатации, капсюль к микрофону на гибкой ножке AKG CK - 47.

Стоимость одного капсюля к микрофону, согласно прайс-листам поставщиков, составляет 11 550 гривен", - сообщили в парламенте.

6 февраля, в день рассмотрения закона о рынке земли, нардепы от "Батькивщины" и "ОПЗЖ" блокировали президиум в Верховной Раде, началась потасовка. После чего лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко сломала микрофон спикера Дмитрия Разумкова.

По сообщению журналистов, вырвали шнуры микрофона.

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Рассмотрение законопроекта об обороте земель сельскохозяйственного назначения может занять 3-5 пленарных недель.

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Дата
14
февраля

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