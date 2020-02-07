Рынок земли может забрать у Рады 2 месяца. "Слуги" хотят ускорить

Рынок предлагают открыть с октября 2020-го. Фото: УНІАН

Рассмотрение законопроекта об обороте земель сельскохозяйственного назначения может занять от трех до пяти пленарных недель.

Об этом заявил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко журналистам в пятницу.

"Мы вчера посчитали примерно и получилось от трех до пяти пленарных недель.

Нас не устраивает такой темп. Мы не можем в тех условиях, в которых сейчас находится Украина, позволить себе два-три месяца рассматривать один законопроект", - сказал Корниенко.

На следующей неделе необходимо будет вести дискуссию между фракциями о дальнейшем рассмотрении законопроекта, отметил нардеп.

Сегодня нардепы продолжили рассмотрение поправок к законопроекту. Начали со 185-й. Всего их более 4 тысячи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Премьера спросили об отставке

Законопроект о рынке земли предлагает, что покупать землю смогут только граждане Украины. Компании, основанные украинцами, государство и местные громады. Право собственности на землю планируют предоставить также банкам и кредитным учреждениям, но только в случае взыскания залога. Но в течение 2 лет земельные участки должны быть отчуждены на торгах. В одни руки будут продавать не более 10 тыс. га.