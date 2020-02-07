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пятница, 07 февраля 2020 11:39

Рынок земли может забрать у Рады 2 месяца. "Слуги" хотят ускорить

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Рынок земли может забрать у Рады 2 месяца. &quot;Слуги&quot; хотят ускорить
Рынок предлагают открыть с октября 2020-го. Фото: УНІАН

Рассмотрение законопроекта об обороте земель сельскохозяйственного назначения может занять от трех до пяти пленарных недель.

Об этом заявил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко журналистам в пятницу.

"Мы вчера посчитали примерно и получилось от трех до пяти пленарных недель.

Нас не устраивает такой темп. Мы не можем в тех условиях, в которых сейчас находится Украина, позволить себе два-три месяца рассматривать один законопроект", - сказал Корниенко.

На следующей неделе необходимо будет вести дискуссию между фракциями о дальнейшем рассмотрении законопроекта, отметил нардеп.

Сегодня нардепы продолжили рассмотрение поправок к законопроекту. Начали со 185-й. Всего их более 4 тысячи.

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Законопроект о рынке земли предлагает, что покупать землю смогут только граждане Украины. Компании, основанные украинцами, государство и местные громады.

Право собственности на землю планируют предоставить также банкам и кредитным учреждениям, но только в случае взыскания залога. Но в течение 2 лет земельные участки должны быть отчуждены на торгах.

В одни руки будут продавать не более 10 тыс. га.

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