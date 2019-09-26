Рябошапка уволил заместителей

Рябошапка мотивирует увольнения реформой прокуратуры. Фото: rbc.ua

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка уволил с должностей заместителей генпрокурора Сергея Кизя и Юрия Столярчука.

Об этом сообщил сайт ГПУ.

Рябошапка 25 сентября подписал приказы об увольнении обеих в связи с вступлением в действие закона о реформе прокуратуры.

Ранее он уволил с должностей заместителей генпрокурора Анжелу Стрижевскую, Юрия Севрука, Дмитрия Сторожука и главного военного прокурора Анатолия Матиоса.

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В рамках реформирования ГПУ пройдет процесс аттестации для действующих прокуроров, который должен завершиться до 1 сентября 2020-го.