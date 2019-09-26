Назвали этапы реформирования Генпрокуратуры

 
Ексклюзивы
1/5
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
Просмотров: 513
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
1 Просмотров: 6156
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Просмотров: 9090
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Просмотров: 2286
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
Просмотров: 531
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Просмотров: 3168
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
2 Просмотров: 3600
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
1 Просмотров: 1512
Что должен сделать Кабмин: мнение эксперта
Что должен сделать Кабмин: мнение эксперта
Просмотров: 396
Способно ли правительство Гончарука на экономический прорыв
Способно ли правительство Гончарука на экономический прорыв
Просмотров: 1341
Фото
Все фото
5
3
16
4
14
Коломойский сменил имидж и сходил на баскетбол к сыну
Коломойский сменил имидж и сходил на баскетбол к сыну
Нардеп от &quot;Слуги народа&quot; оскандалилась из-за помощников
Нардеп от "Слуги народа" оскандалилась из-за помощников
&quot;Я очень горжусь этим городом&quot; - Сенцов на Book Forum во Львове
"Я очень горжусь этим городом" - Сенцов на Book Forum во Львове
Учительница о премьере Гончаруке: &quot;Лешу с девушкой никогда не видела&quot;
Учительница о премьере Гончаруке: "Лешу с девушкой никогда не видела"
Черный крот и удостоверение слепого - как встречают нового председателя ОГА
Черный крот и удостоверение слепого - как встречают нового председателя ОГА
Видео
Все видео
Россия - убийца украинцев и угроза всему миру: о чем говорил Зеленский в ООН
Россия - убийца украинцев и угроза всему миру: о чем говорил Зеленский в ООН
Зеленский отфутболил российских пропагандистов
Зеленский отфутболил российских пропагандистов
Зеленский готов к встрече с Трампом
Зеленский готов к встрече с Трампом
Кошевой о Зеленском: "Он немного подустал"
Кошевой о Зеленском: "Он немного подустал"
После скандала с экс-супругой Князев подал в отставку
После скандала с экс-супругой Князев подал в отставку
Интервью
1/5
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 90
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Просмотров: 261
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 5688
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 5400
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1737
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
23 сентября 2019
1 Просмотров: 1197
Мусьє Степан
Донька показує фотографії, які зробила влітку в мовному таборі в Брюгге. — А хто цей хлопчина? — запитую. — Це Грегоріос ...
четверг, 26 сентября 2019 04:52

Назвали этапы реформирования Генпрокуратуры

  Комментировать
Назвали этапы реформирования Генпрокуратуры
В Украине начинается реформа ГПУ. Фото: Сегодня

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил о запуске реформирования Генпрокуратуры, после того как вступил в силу соответствующий законопроект №1032.

В рамках реформирования ГПУ пройдет процесс аттестации для действующих прокуроров, который должен завершиться до 1 сентября 2020 года, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

"Цель реформы - новые стандарты работы прокуроров, которые соответствуют ожиданиям общества, бизнеса и инвесторов. Сначала состоится аттестация, и все действующие прокуроры, которые пройдут оценки по критериям профессионализма, продолжат работать в новых органах прокуратуры. Процесс аттестации должен быть завершен до 1 сентября 2020 года", - сообщил Рябошапка.

Аттестация будет состоять из трех этапов - двух экзаменов и собеседования. К каждому последующему этапу будут допускаться прокуроры, прошедшие предварительный этап. Комиссии будут состоять из представителей, делегированных международными организациями.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Сначала мы всех уволим" - Чумак об изменениях в Генпрокуратуре

Согласно закона, Генеральную прокуратуру переименуют в Офис генпрокурора, региональную прокуратуру на областную, местную - на окружную. Военной прокуратуры не будет. Генпрокурор имеет право создавать специализированные подразделения при необходимости.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Назвали этапы реформирования Генпрокуратуры». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Показали редкие фото украинского села конца XIX в.
Показали редкие фото украинского села конца XIX в.
20
 Просмотров: 53069
Евреи, ЛГБТ и чернокожие - украинский журналист показал колорит Нью-Йорка
Евреи, ЛГБТ и чернокожие - украинский журналист показал колорит Нью-Йорка
16
 Просмотров: 21746
Солдат погиб страшной смертью
Солдат погиб страшной смертью
4
 Просмотров: 15608
Необычные торты интригуют клиентов пекарни
Необычные торты интригуют клиентов пекарни
23
 Просмотров: 15050
Летел 200 км/ч.: показали фото и видео смертельной аварии на мосту
Летел 200 км/ч.: показали фото и видео смертельной аварии на мосту
11
 Просмотров: 14940
Политика
Трамп пообещал приехать в Украину
Трамп пообещал приехать в Украину
Зеленский: встреча в "нормандском формате" пока не согласована
Зеленский: встреча в "нормандском формате" пока не согласована Просмотров: 252
Зеленский был против публикации телефонного разговора с Трампом
Зеленский был против публикации телефонного разговора с Трампом Просмотров: 162
РФ перебросила на обучение в Крым истребительный полк ВМФ
РФ перебросила на обучение в Крым истребительный полк ВМФ Просмотров: 27
Трамп призвал как можно скорее преодолеть коррупцию в Украине
Трамп призвал как можно скорее преодолеть коррупцию в Украине Просмотров: 36
Больше всего комментируют
3
"Слуга народа" Верещук оправдывается за скандальное заявление о НАТО
3
"Сценарий будет очень плохой" - социолог предостерегла Зеленского от договорняков с Россией
3
Трамп: Зеленский согласился на обнародование разговора
2
"Потакает врагу" - в Раде призвали уволить представителя правительства
2
"Замес только начинается" – сети анализируют разговор Трампа и Зеленского
Голосов: 11929
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua