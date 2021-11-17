"Русский шпион сидит рядом с президентом, а не в тюрьме" - Бутусов о Демченко

После назначения Руслана Демченко в СНБО началась серия провалов украинских спецслужб, считает главред "Цензор.нет" Юрий Бутусов. Фото: Википедия

Нынешний заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Руслан Демченко при власти Януковича способствовал подготовке аннексии Крыма россиянами. Об этом в интервью Gazeta.ua сказал журналист Юрий Бутусов.

"Это русский шпион. Все его действия свидетельствуют об этом. Он не просто курировал создание Харьковских соглашений. Но и контролировал их выполнение. Когда русские войска сосредотачивались в Крыму, он был первым заместителем министра иностранных дел и скрывал их передвижения. Не объявил о нарушении Россией соглашений. Он реальный участник агрессии России в Крыму. Помогал захватить наш остров", - отметил он.

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По его словам, именно после назначения Демченко в СНБО началась серия провалов украинских спецслужб.

"Он был участником совещания в кабинете президента, где приняли решение о переносе – а фактически срыве – спецоперации по захвату "вагнеровцев" (29 июля белорусские правоохранители задержали 33 наемника из управляемой Кремлем частной военной компании в санатории под Минском. Они ранее воевали на Донбассе. Минск выдал их Москве.СМИ сообщали, что украинские спецслужбы готовили масштабную операцию по их задержанию, для чего выманили в Беларусь.Операция сорвалась после того, как силовики доложили об этом в Офис президента.Оттуда якобы произошла утечка информации.- Gazeta.ua). Демченко должен сидеть не рядом с президентом, а в тюрьме. Давать показания контрразведке", - добавил Бутусов.

Он убеждает, что Демченко еще и незаконно получил статус участника боевых действий:

"Это произошло через два дня после назначения Андрея Ермака руководителем Офиса президента", - подчеркнул Бутусов.

Заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Руслан Демченко лоббировал в Верховной Раде принятие Харьковских соглашений, продливших срок пребывания российского флота в Крыму до 2042 года и помогших РФ его захватить. Ранее люстрированный, сейчас начальник комитета по разведке при президенте. Во времена президентства Виктора Януковича он был его советником, куратором внешних отношений Украины с Россией.