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воскресенье, 23 января 2022 03:34

Россия назвала заявление Великобритании о своих планах в Украине "провокацией"

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Россия назвала заявление Великобритании о своих планах в Украине &quot;провокацией&quot;
В качестве потенциального кандидата Кремль рассматривает бывшего народного депутата, "регионала" Евгения Мураева. Фото: facebook.com/yevgeniy.murayev

Заявление Великобритании о планах России по новому руководству в Украине прокремлевскими лицами в РФ назвали "дезинформацией и провокацией".

Об этом сообщил МИД России в Twitter.

Кроме того, там заявили, что эскалацией напряженности у Украины занимается НАТО.

"Дезинформация МИД Великобритании - свидетельство того, что именно страны НАТО во главе с англосаксами занимаются эскалацией напряженности вокруг Украины", - говорится в сообщении.

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Россия обратилась в британский МИД с призывом прекратить "провокационную деятельность".

"Призываем МИД Британии прекратить провокационную деятельность и сконцентрироваться на изучении истории татаро-монгольского ига", – отмечается в заявлении.

Министерство иностранных дел Великобритании сообщило, что в качестве потенциального кандидата Кремль рассматривает бывшего народного депутата, "регионала" Евгения Мураева. Также там назвали фамилии бывших исполняющих обязанности премьер-министра Сергея Арбузова, руководителя Администрации бывшего президента Януковича главы Совета национальной безопасности и обороны Владимира Сивковича, премьера Николая Азарова.

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